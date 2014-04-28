Опасность сверху: сосульки

Снежная и не особо морозная погода, устоявшаяся в Тюмени в апреле, несет опасность — появляются сосульки. Они довольно быстро образуются на многих крышах зданий и сооружений города. Управляющие компании вышли на борьбу с ними, тем не менее, горожанам нужно быть внимательнее.
Тающий снег сползает с крыш льдинами и сосульками, и эти массы могут быть очень опасными для людей. Здесь стоит быть внимательнее. Выходя из здания, убедитесь, что никакой угрозы в виде сосулек над вами нет. От покатых крыш нужно на всякий случай держаться на безопасном расстоянии.
«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.
Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Ни о каких чрезвычайных происшествиях последних выходных в областном центре не сообщалось.
Напомним, если вы обнаружили сосульки в вашем дворе, обратитесь в управляющую организацию — они обязаны принять меры. Так, в некоторых дворах Тюмени с покатыми крышами уже появились оградительные ленты, чтобы горожане не заходили в опасную зону. В других местах дворники сбивают сосульки с козырьков подъездов. Если сосульки не будут убраны, организациям, ответственным за благоустройство на территориях, где они обнаружены, «светят» предписания о необходимости устранения наледи и сосулек, а также штрафы.
По словам тюменских синоптиков, уже несколько десятилетий в областном центре не было таких обильных снегопадов в конце апреля. В администрации города сообщили, что с 24 апреля в Тюмени выпало 39 мм осадков (при норме на апрель 25 мм). И зима не планирует пока сдаваться. По информации gismeteo.ru, снегопад продолжится сегодня и завтра (во вторник). Температура воздуха при этом ночью до — 6, а днем до +3 градусов по Цельсию. Тепло прогнозируют лишь со среды. Хочется верить, что в Первомай мы вступим в солнечную и теплую погоду.
Если вы или ваши знакомые пострадали от падения снега и сосулек с крыш, сообщите нам об этом через раздел «Проблемы».