На нерадивых собачников жалуйтесь участковому

То, как можно и нельзя выгуливать домашних животных, регулируется областным законом «О содержании и защите домашних животных» и решением городской думы «О правилах содержания домашних животных в городе Тюмени». В документах говорится прямо: собак нельзя выгуливать на территории детских и спортивных площадок, учреждений образования, здравоохранения, культуры и потребительского рынка, а также на территориях, где есть соответствующая запрещающая табличка. Без поводка и намордника взрослых собак можно отпускать гулять только на специальных площадках. Кроме того, владельцы должны убирать за своим животным.