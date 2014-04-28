На нерадивых собачников жалуйтесь участковому

«С наступлением весны, все чаще, выходя на детскую площадку, замечаем собачьи фекалии. Запах от них нарастает с каждым днем пропорционально таянию снега. Не секрет, что проблема существует давно, но с каждым годом ситуация, на мой взгляд, становится все хуже и хуже», — с такой проблемой обратился в редакцию NashGorod.ru житель Тюмени.
«На домах, заборах, столбах, весят таблички „Выгул собак запрещен и штраф…“, но эти информационные плакаты полностью игнорируются. Проблему нужно как-то решать. Кто вправе выписывать данный штраф? Как выгнать собаководов хотя бы с детской площадки? Как заставить одевать ошейник и намордник? Имею ли я право застрелить собаку, которая бросилась на меня или моего ребенка?», — спрашивает горожанин.
То, как можно и нельзя выгуливать домашних животных, регулируется областным законом «О содержании и защите домашних животных» и решением городской думы «О правилах содержания домашних животных в городе Тюмени». В документах говорится прямо: собак нельзя выгуливать на территории детских и спортивных площадок, учреждений образования, здравоохранения, культуры и потребительского рынка, а также на территориях, где есть соответствующая запрещающая табличка. Без поводка и намордника взрослых собак можно отпускать гулять только на специальных площадках. Кроме того, владельцы должны убирать за своим животным.
Как пояснили в пресс-службе УМВД, на нерадивых собачников можно смело жаловаться участковому. Не помешают и подтверждающие факт нарушения фото- или видеоматериалы.
В разговорах с владельцами собак, чьи питомцы гуляют, например, на детской площадке, можно ссылаться на кодекс Тюменской области об административной ответственности — именно там прописаны наказания за нарушения закона о содержании животных. Статья 1.14 этого закона говорит, что за нарушения, описанные выше (выгул собак на детской площадке, без поводка и т.д.) хозяину животного может грозить штраф от 500 до 2000 рублей.
На вопрос «Имею ли я право застрелить собаку, которая бросилась на меня или моего ребенка?» в полиции отвечают: «Для защиты своей жизни и здоровья может применять любые законные способы. Применимое оружие должно быть зарегистрировано, должны быть соблюдены правила ношения оружия». Но стрельба — крайний метод. Способ самозащиты все-таки должен соответствовать ситуации и степени угрозы.