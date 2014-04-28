Фитнес-инструктор отстаивал свои интересы кулаками и шокером

В первый раз наряд ДПС остановил тюменца, управляющего автомобилем Honda, в Ачитском районе. У мужчины были не в порядке документы, и его машину отправили ли на штрафстоянку в Красноуфимск. Фитнес-инструктор не смирился с потерей транспорта и, добравшись до штрафстоянки, нейтрализовал сторожа с помощью электрошокера и забрал свой автомобиль.
Информация об этом поступила в органы ГИБДД, и в ночь на 17 апреля нарушитель был вторично задержан на территории кафе, находящемся на 163 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Тогда-то тюменец и применил насилие в отношении полицейского. Он дважды ударил кулаком в лицо инспектора ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Красноуфимский», сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Расследование уголовного дела в отношении тюменца продолжается, решается вопрос о предъявлении обвинения.