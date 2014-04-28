Фитнес-инструктор отстаивал свои интересы кулаками и шокером

В первый раз наряд ДПС остановил тюменца, управляющего автомобилем Honda, в Ачитском районе. У мужчины были не в порядке документы, и его машину отправили ли на штрафстоянку в Красноуфимск. Фитнес-инструктор не смирился с потерей транспорта и, добравшись до штрафстоянки, нейтрализовал сторожа с помощью электрошокера и забрал свой автомобиль.