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Фитнес-инструктор отстаивал свои интересы кулаками и шокером

28 апреля 2014, 17:06
Уральцы натерпелись от тюменского инструктора по фитнесу: сначала нейтрализовал с помощью электрошокера сторожа штрафстоянки, а потом ударил полицейского. 29-летний мужчина подозревается по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Сюжет
Тюмень

В первый раз наряд ДПС остановил тюменца, управляющего автомобилем Honda, в Ачитском районе. У мужчины были не в порядке документы, и его машину отправили ли на штрафстоянку в Красноуфимск. Фитнес-инструктор не смирился с потерей транспорта и, добравшись до штрафстоянки, нейтрализовал сторожа с помощью электрошокера и забрал свой автомобиль.

Информация об этом поступила в органы ГИБДД, и в ночь на 17 апреля нарушитель был вторично задержан на территории кафе, находящемся на 163 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Тогда-то тюменец и применил насилие в отношении полицейского. Он дважды ударил кулаком в лицо инспектора ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Красноуфимский», сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Расследование уголовного дела в отношении тюменца продолжается, решается вопрос о предъявлении обвинения.

#Новости#Свердловская область#Тюмень#Насилие в отношении представителя власти#Таня#Происшествия
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