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«Непереобутую» Daewoo Nexia носило по трассе. Погиб человек

27 апреля 2014, 13:42
Три человека погибли, восемь получили травмы в девяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в субботу, 26 апреля.
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Тюмень

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

На 11 км автодороги Тюмень-Ишим-Омск водитель Daewoo Nexia не справился с управлением автомобилем. Машину вынесло на встречную полосу движения, и она столкнулась с рейсовым автобусом «Маз». После столкновения с автобусом «нексию» отбросило на Renault Logan, двигавшийся в попутном с Daewoo направлении. На месте от полученных травм скончался 53-летний пассажир Daewoo Nexia, водитель «нексии» госпитализирован с переломом бедра и ушибами. На задней оси автомобиля Daewoo Nexia были установлены «летние» шины, что в сложных погодных условиях могло повлиять на потерю управляемости. Сотрудниками Госавтоинспекции составлен акт о неудовлетворительных дорожных условиях.

В Вагайском районе в селе Черное водитель автомобиля Toyota при движении задним ходом не заметил женщину, стоящую позади его машины. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась на месте. Незадолго до аварии женщина находилась в этом автомобиле в качестве пассажира. Обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Три пешехода в течение суток оказались под колесами автомобилей в Тюмени. На улице Калинина 30-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем Toyota. У пешехода рваные раны лица и живота. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. На улице Котовского автомобиль Renault, двигаясь задним ходом, сбил пешехода. В больницу с ушибом поясничного отдела позвоночника доставлена женщина 76 лет. На улице Грибоедова неустановленный пока автомобиль сбил женщину 52-х лет. У пострадавшей рвано-ушибленная рана лба.

На 99 км автодороги Тюмень-Ишим-Омск водитель автомобиля ZAZ Chance начал маневр обгона, но потерял контроль над автомобилем. «Шанс» съехал в кювет и опрокинулся. Травму позвоночника получил 30-летний водитель.

На 47 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе произошло столкновение автомобилей «Газ 3110» и Honda. У 62-летнего водителя «Волги» сотрясение головного мозга и ушибы. У 59-летней пассажирки перелом бедра, черепно-мозговая травма и шоковое состояние.

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