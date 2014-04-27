«Непереобутую» Daewoo Nexia носило по трассе. Погиб человек

На 11 км автодороги Тюмень-Ишим-Омск водитель Daewoo Nexia не справился с управлением автомобилем. Машину вынесло на встречную полосу движения, и она столкнулась с рейсовым автобусом «Маз». После столкновения с автобусом «нексию» отбросило на Renault Logan, двигавшийся в попутном с Daewoo направлении. На месте от полученных травм скончался 53-летний пассажир Daewoo Nexia, водитель «нексии» госпитализирован с переломом бедра и ушибами. На задней оси автомобиля Daewoo Nexia были установлены «летние» шины, что в сложных погодных условиях могло повлиять на потерю управляемости. Сотрудниками Госавтоинспекции составлен акт о неудовлетворительных дорожных условиях.