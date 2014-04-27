Более 50 автомобилей оказались в заснеженных кюветах

Обильный снегопад и резкое похолодание стали настоящим испытанием для водителей транзитного транспорта. Сотрудники ГИБДД оперативно реагировали на сообщения о съехавших с дороги автомобилях и водителях, оказавшихся в трудной ситуации. 53 транспортных средства вытащили из кюветов и заснеженных обочин инспекторы ДПС.
Особенно напряженная обстановка складывалась на трассах Курган-Тюмень и Тюмень-Екатеринбург. Сотрудники дорожно-патрульной службы формировали и сопровождали колонны из легковых автомобилей, обеспечивая беспрепятственный и безаварийный проезд до населенных пунктов. В настоящее время движение на всех междугородних трассах открыто. Сотрудники ГИБДД продолжают оказывать помощь водителям, чьи машины по различным причинам не могут начать движение.
Последствия снегопада удалось минимизировать благодаря скоординированному взаимодействию ГИБДД, МЧС, дорожных служб, подразделений администрации города Тюмени и правительства Тюменской области.
«Госавтоинспекция Тюменской области выражает огромную благодарность индивидуальным предпринимателям, предприятиям общественного питания и всем гражданам, откликнувшимся на призыв об оказании помощи водителям, вынуждено простаивающим на автодорогах. Большинство тюменцев откликнулись на призыв воздержаться от междугородних поездок, и это помогло избежать всплеска ДТП на трассах», — отметили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Фото пресс-службы ГИБДД по Тюменской области
Видео пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области