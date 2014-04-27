Более 50 автомобилей оказались в заснеженных кюветах

Особенно напряженная обстановка складывалась на трассах Курган-Тюмень и Тюмень-Екатеринбург. Сотрудники дорожно-патрульной службы формировали и сопровождали колонны из легковых автомобилей, обеспечивая беспрепятственный и безаварийный проезд до населенных пунктов. В настоящее время движение на всех междугородних трассах открыто. Сотрудники ГИБДД продолжают оказывать помощь водителям, чьи машины по различным причинам не могут начать движение.