За кражу автономеров будут сажать в тюрьму

За «неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства», совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс РФ, должен взиматься штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период до одного года. Сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфакс».
Кроме того, за это преступление возможно наказание в виде обязательных работ до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.
Если те же действия совершены группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой — то предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.
В то же время законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность в виде штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, ранее МВД России изменило порядок изготовления автомобильных знаков взамен утраченных или похищенных. До этих изменений собственнику приходилось заново проходить полную перерегистрацию транспортного средства. Теперь же возможно изготовление дубликатов — достаточно обратиться в уполномоченную организацию для получения точно таких же номеров. Сейчас они есть уже почти в каждом регионе, всего 240 пунктов.
Фото: lenta.ru