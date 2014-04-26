За кражу автономеров будут сажать в тюрьму

Если те же действия совершены группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой — то предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.