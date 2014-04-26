В Тюмени кражу велосипеда раскрыли «по горячим следам»

Сотрудники тюменской полиции в очередной раз напоминают, что кража велосипедов — сезонное явление. Необходимо предпринимать более серьезные меры предосторожности, если оставляете имущество без присмотра. Помните, что способов незаметно разрезать трос довольно много. Будьте бдительны, в первую очередь сохранность вашего имущества зависит именно от вас. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.