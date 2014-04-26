В Тюмени кражу велосипеда раскрыли «по горячим следам»

Потерпевший установил замок на колесо и раму велосипеда, не закрепив на какой-либо внешней опоре. Ранее не судимый задержанный похитил имущество и попытался сдать его в ломбард.
К тому моменту сотрудники уголовного розыска уже составили по видеонаблюдению ориентировку и начали отработку комиссионных магазинов. В кратчайшие сроки злоумышленника вместе с похищенным задержал экипаж ГИБДД. В отношение ранее не судимого тюменца возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Сотрудники тюменской полиции в очередной раз напоминают, что кража велосипедов — сезонное явление. Необходимо предпринимать более серьезные меры предосторожности, если оставляете имущество без присмотра. Помните, что способов незаметно разрезать трос довольно много. Будьте бдительны, в первую очередь сохранность вашего имущества зависит именно от вас. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
Фото: i-bike-novgorod.ru