В «Отрядах мэра» будут трудиться 7 тысяч подростков

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования смогут провести летний досуг около 5 тысяч человек. Акцент в работе педагогических коллективов учреждений отрасли спорта и молодежной политики сделан на привлечение в летние лагеря подростков в возрасте от 12 лет. Многие учреждения в рамках летней кампании разработали программы тематических смен, рассчитанные на профориентацию молодежи и знакомство детей с широким спектром профессий. Более пятисот детей поедут в палаточные лагеря и около тысячи отправятся в экспедиции и походы.
Не останутся без внимания подростки «группы особого внимания», 150 из которых смогут отдохнуть в загородных оздоровительных учреждениях.
Самым массовым станет традиционное проведение спортивных учебно-тренировочных занятий и кружков с охватом по двум отраслям свыше 21 тысячи человек, а также учебно-тренировочных мероприятий, рассчитанных на участие трех с половиной тысяч несовершеннолетних.
Большой объем работы предстоит провести на спортивных и досуговых площадках, расположенных как при учреждениях молодежной политики и спорта, так и по месту жительства. План деятельности спорторганизаторов на летние месяцы составлен с учетом большого притока детей. Благодаря своевременной перестройке графика около 13 тысяч ребят смогут с пользой для здоровья провести свободное время под руководством опытных спортивных организаторов.
Отдельной графой занятости подростков станет временное трудоустройство в «Отряды мэра», а также в бюджетные и внебюджетные организации посредством Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. За три смены планируется трудоустроить около 7 тысяч несовершеннолетних, из которых более половины человек будут работать в бригадах «муравьев».
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени приглашает всех желающих детей и подростков провести летний отдых в компании профессиональных педагогов, вожатых, инструкторов и бригадиров. Каждый ребенок сможет не только плодотворно отдохнуть, получив море положительных эмоций, но и найти друзей, узнать много нового и интересного. Помимо этого, дети старше 14 лет имеют реальную возможность использовать каникулы с пользой для себя и общества, получив за свои трудовые подвиги заработную плату.
Фото: moi-portal.ru