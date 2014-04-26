В «Отрядах мэра» будут трудиться 7 тысяч подростков

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования смогут провести летний досуг около 5 тысяч человек. Акцент в работе педагогических коллективов учреждений отрасли спорта и молодежной политики сделан на привлечение в летние лагеря подростков в возрасте от 12 лет. Многие учреждения в рамках летней кампании разработали программы тематических смен, рассчитанные на профориентацию молодежи и знакомство детей с широким спектром профессий. Более пятисот детей поедут в палаточные лагеря и около тысячи отправятся в экспедиции и походы.