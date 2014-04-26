Обстановка на дорогах остается сложной

В Тюменской области на федеральных автодорогах заторовых ситуаций пока не наблюдается. Движение транзитного транспорта по автодороге Екатеринбург-Тюмень ограничено в обе стороны. Инспекторы ДПС останавливают транспорт и паркуют его вдоль крайней полосы движения. Сотрудники ГИБДД осуществляют беспрепятственное движение легкового транспорта, следующего в населенные пункты. На федеральной автодороге сильные снежные переметы, несмотря на то, что постоянно работает дорожная техника.
Движение по автодороге Курган-Тюмень со стороны Кургана ограничено. Со стороны Тюменской области инспекторы пропускают по два-три автомобиля в полчаса по мере расчистки проезжей части от снежных налетов. В связи с усилением снегопада в ближайшее время планируется ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
На федеральных дорогах Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск осуществляется беспрепятственное движение транспорта в обоих направлениях. Работает дорожная техника. Расчистку федеральных и областных автодорог области производят 114 единиц дорожной техники.
В Тюмени дорожная техника работает в сопровождении сотрудников ГИБДД. Расчистку снега производят 74 снегоуборочных машины.
Вчера в Тюмени произошло 224 столкновения автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в вечернее время на мостах и путепроводах. Машины на летней резине не могли подняться на мосты из-за обледенения проезжей части. Сотрудники ГИБДД оказывали помощь водителям, толкали машины, помогая им подняться на мосты и путепроводы. Сами водители также оказывали поддержку друг другу.
ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам не выезжать на городские и загородные дороги до улучшения погодных и дорожных условий. Вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь пассажиров. Подходите разумно к своему участию в дорожном движении.
Фото: autobratstvo.ru