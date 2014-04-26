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Обстановка на дорогах остается сложной

26 апреля 2014, 19:11
Обстановка на дорогах Тюменской области остается сложной из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий. На федеральных автодорогах наблюдается обледенение дорожного покрытия. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на трассах в усиленном режиме.
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Тюмень

В Тюменской области на федеральных автодорогах заторовых ситуаций пока не наблюдается. Движение транзитного транспорта по автодороге Екатеринбург-Тюмень ограничено в обе стороны. Инспекторы ДПС останавливают транспорт и паркуют его вдоль крайней полосы движения. Сотрудники ГИБДД осуществляют беспрепятственное движение легкового транспорта, следующего в населенные пункты. На федеральной автодороге сильные снежные переметы, несмотря на то, что постоянно работает дорожная техника.

Движение по автодороге Курган-Тюмень со стороны Кургана ограничено. Со стороны Тюменской области инспекторы пропускают по два-три автомобиля в полчаса по мере расчистки проезжей части от снежных налетов. В связи с усилением снегопада в ближайшее время планируется ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

На федеральных дорогах Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск осуществляется беспрепятственное движение транспорта в обоих направлениях. Работает дорожная техника. Расчистку федеральных и областных автодорог области производят 114 единиц дорожной техники.

В Тюмени дорожная техника работает в сопровождении сотрудников ГИБДД. Расчистку снега производят 74 снегоуборочных машины.

Вчера в Тюмени произошло 224 столкновения автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в вечернее время на мостах и путепроводах. Машины на летней резине не могли подняться на мосты из-за обледенения проезжей части. Сотрудники ГИБДД оказывали помощь водителям, толкали машины, помогая им подняться на мосты и путепроводы. Сами водители также оказывали поддержку друг другу.

ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам не выезжать на городские и загородные дороги до улучшения погодных и дорожных условий. Вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь пассажиров. Подходите разумно к своему участию в дорожном движении.

Фото: autobratstvo.ru

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