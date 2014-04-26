Обстановка на дорогах остается сложной

Вчера в Тюмени произошло 224 столкновения автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в вечернее время на мостах и путепроводах. Машины на летней резине не могли подняться на мосты из-за обледенения проезжей части. Сотрудники ГИБДД оказывали помощь водителям, толкали машины, помогая им подняться на мосты и путепроводы. Сами водители также оказывали поддержку друг другу.