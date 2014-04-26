Медиков накажут за неправильное использование донорской крови

Добавим, каждый третий человек в мире хотя бы раз в жизни переливает кровь, в России в переливании крови ежегодно нуждаются 1,5 миллиона пациентов. Однако — по данным комитета Госдумы по охране здоровья — Россия стала испытывать нехватку донорской крови, число доноров стало сокращаться, и крови часто не хватало даже на текущие нужды здравоохранения. Федеральные власти стали прилагать усилия для поддержки донорства.