Медиков накажут за неправильное использование донорской крови

Штраф будет накладываться за несоблюдение субъектами обращения донорской крови и ее компонентов требований безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании.
Как сообщает «РИА Новости», штраф для должностных лиц составит от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
За сокрытие информации об осложнениях у реципиентов после переливания донорской крови устанавливается штраф для должностных лиц от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.
Добавим, каждый третий человек в мире хотя бы раз в жизни переливает кровь, в России в переливании крови ежегодно нуждаются 1,5 миллиона пациентов. Однако — по данным комитета Госдумы по охране здоровья — Россия стала испытывать нехватку донорской крови, число доноров стало сокращаться, и крови часто не хватало даже на текущие нужды здравоохранения. Федеральные власти стали прилагать усилия для поддержки донорства.
Фото: hamba.ru