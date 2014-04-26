nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Медиков накажут за неправильное использование донорской крови

26 апреля 2014, 20:19
Госдума приняла закон о мерах административной ответственности за нарушения законодательства о донорстве крови.
Сюжет
Тюмень

Штраф будет накладываться за несоблюдение субъектами обращения донорской крови и ее компонентов требований безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании.

Как сообщает «РИА Новости», штраф для должностных лиц составит от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

За сокрытие информации об осложнениях у реципиентов после переливания донорской крови устанавливается штраф для должностных лиц от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

Добавим, каждый третий человек в мире хотя бы раз в жизни переливает кровь, в России в переливании крови ежегодно нуждаются 1,5 миллиона пациентов. Однако — по данным комитета Госдумы по охране здоровья — Россия стала испытывать нехватку донорской крови, число доноров стало сокращаться, и крови часто не хватало даже на текущие нужды здравоохранения. Федеральные власти стали прилагать усилия для поддержки донорства.

Фото: hamba.ru

#Новости#Доноры#Законы#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25