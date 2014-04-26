Из-за снега в Тюмени произошло более 200 автостолкновений

Непростая ситуация сложилась на загородных трассах. Два автомобиля съехали в кювет на подъездной дороге к деревне Янтык, примерно в одно время. В 9 часов «Лада Гранта» съехала в кювет, травму получила 39-летняя водитель автомобиля, у нее сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. 10 минут спустя на этом же месте съехал в кювет автомобиль «Шевроле». Ушиб кисти получила 45-летняя пассажирка.