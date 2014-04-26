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Из-за снега в Тюмени произошло более 200 автостолкновений

26 апреля 2014, 17:44
12 человек получили травмы в 9-ти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшую пятницу. В областном центре из-за выпавшего снега и обледенения проезжей части произошло 234 столкновения автомобилей без пострадавших.
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Тюмень

В одном случае пострадал человек. Утром на улице Интернациональной водитель автомобиля «Ниссан» не учел дорожных условий, произошло столкновение с «Жигулями» 5-ой модели. Пострадал 31-летний водитель ВАЗ, у него ушиб грудной клетки и травмы рук.

Непростая ситуация сложилась на загородных трассах. Два автомобиля съехали в кювет на подъездной дороге к деревне Янтык, примерно в одно время. В 9 часов «Лада Гранта» съехала в кювет, травму получила 39-летняя водитель автомобиля, у нее сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. 10 минут спустя на этом же месте съехал в кювет автомобиль «Шевроле». Ушиб кисти получила 45-летняя пассажирка.

В 5-ом часу вечера на 164 километре автодороги «Курган — Тюмень» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля — «Калина» с грузовиком «Мицубиси», автобус «JAC» пытаясь избежать столкновения, съехал в кювет. В тяжелом состоянии в больницу доставили 24-летнего водителя «Калины», у него травма головы и перелом бедра. Пассажиры автобуса не пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, на 174 километре того же тракта столкнулись «Тойота» и «Хундай». Пострадали 4 человека. 20 — летний пассажир «Тойоты» получил травму головы, 80- летняя пассажирка — ушиб голени и плеча. Травму грудины получила 37-летняя пассажирка корейского автомобиля. Пострадал и водитель «Тойоты», у него травма головы.

В микрорайоне «Иртышский» города Тобольска водитель на автомобиле «Шевроле», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 74 -летнего пешехода. У мужчины перелом ноги. На 34 километре автодороги Архангельское — Денисово Исетского района не справился с управлением водитель «Киа». В результате автомобиль оказался в кювете. Пострадал 51-летний пассажир, у него перелом ребра.

В деревне Киселево Упоровского района нетрезвый 50-летний водитель мотоцикла «Юпитер» не справился с управлением, мотоцикл перевернулся. В результате аварии мужчина с переломом ребер попал в больницу.

Кроме того, сегодня в 7 часов утра на 13 километре автодороги Ишим — Второе Песьяново водитель мотоцикла «Юпитер» не справившись с управлением, съехал с дороги. Мотоцикл перевернулся. В результате дорожного происшествия, 46-летний мужчина погиб.

Напомним, в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических погодных явлений. ГИБДД призывает автомобилистов не выезжать на загородные дороги, особенно на летней резине. Инспекторы ДПС информируют водителей о сложных дорожных условиях и предупреждают об опасности.

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