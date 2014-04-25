nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

25 апреля 2014, 15:30
В выходные в Тюмени объявили штормовое предупреждение.
Сюжет
Тюмень

Отдел ГИБДД УМВД России по городу Тюмени рекомендует автовладельцам, в наступающие выходные дни ограничить использование транспортных средств, в связи с ухудшением погодных условий.

Тех, кто находится за рулем, Госавтоинспекция просит быть внимательней, соблюдать скоростной режим.

Напомним, вчера из-за сильных порывов ветра пострадало несколько человек: на их автомобили упали металлические листы, слетевшие с крыш города. В соответствии с прогнозом Тюменского гидрометцентра с 25 по 27 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий — мокрый снег, сильный ветер, местами гололед. Так, 26 апреля ночью и днем сильные осадки (мокрый снег), ветер северо-западный с порывами до 20 м/с (по югу области — до 25 м/с), температура ночью минус 4 С°, днем до плюс 1С°.

Фото: news.mail.ru

#Новости#Шторм#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25