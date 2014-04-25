В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Напомним, вчера из-за сильных порывов ветра пострадало несколько человек: на их автомобили упали металлические листы, слетевшие с крыш города. В соответствии с прогнозом Тюменского гидрометцентра с 25 по 27 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий — мокрый снег, сильный ветер, местами гололед. Так, 26 апреля ночью и днем сильные осадки (мокрый снег), ветер северо-западный с порывами до 20 м/с (по югу области — до 25 м/с), температура ночью минус 4 С°, днем до плюс 1С°.