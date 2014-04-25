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В армрестлинг сразятся любители и профессионалы

25 апреля 2014, 15:07
Соревнования по армрестлингу среди профессионалов и всех желающих пройдут в эту субботу, 26 апреля, в «Магеллане» (ул. 50 лет Октября, 14).
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Тюмень

Соревнования по армрестлингу среди профессионалов и всех желающих пройдут в эту субботу, 26 апреля, в торгово-гостиничном комплексе «Магеллан» (ул. 50 лет Октября, 14).

Каждый сможет не только увидеть захватывающий поединок профессионалов этого сурового спорта, но и опробовать свои силы и выносливость. Вам подберут соперников из зрителей, которые примерно равны вам по весу и комплектации.

Вы сможете побороться за уникальные призы от магазина TimeSport, а при желании и за главный приз. К участию допускается не только сильный пол, но и прекрасная половина человечества.

Дата проведения — 26 апреля с 12:00 до 16:00 на 4 этаже ТГК «Магеллан».

Организатор состязаний — «Центр развития молодёжи «Новый Поворот».

#Новости#Тюмень#Соревнования#Армрестлинг#Ирина#Спорт
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