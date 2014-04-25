Упала в автобусе, который резко затормозил

В 7 часов вечера в окрестностях села Ярково, на дороге, ведущей к поселку Караульный Яр, в дерево въехал автомобиль Toyota. По предварительным данным, управлявшая им женщина превысила безопасную скорость движения. По первоначальным данным в аварии никто не пострадал, но по приезду в Тюмень две пассажирки Toyota обратились в больницу. У первой пострадавшей травма кисти руки, у второй — ушиб лица.
31-летняя женщина упала в салоне автобуса 54 маршрута и получила травму головы. Инцидент произошел около 6-ти часов вечера у остановки «Центральный рынок». По предварительным данным, 54-й, в котором упала женщина, подрезал другой автобус. Пассажирка держалась за поручень, но в момент резкого торможения автобуса не удержалась, упала и ударилась головой о спинку сиденья.
На улице Осипенко в 10 часов вечера 27-летняя девушка на автомобиле Kia Picanto при движении задним ходом не убедилась в безопасности и въехала в бетонную стену. Она получила травму головы.
Также около 10-ти часов вечера на улице Энтузиастов автомобиль Ford Focus сбил пешехода. По предварительным данным, 55-летний пешеход находился в состоянии опьянения и переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия мужчина получил ушибы лица и грудной клетки, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.