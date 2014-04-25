Упала в автобусе, который резко затормозил

В 7 часов вечера в окрестностях села Ярково, на дороге, ведущей к поселку Караульный Яр, в дерево въехал автомобиль Toyota. По предварительным данным, управлявшая им женщина превысила безопасную скорость движения. По первоначальным данным в аварии никто не пострадал, но по приезду в Тюмень две пассажирки Toyota обратились в больницу. У первой пострадавшей травма кисти руки, у второй — ушиб лица.