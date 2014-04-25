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Упала в автобусе, который резко затормозил

25 апреля 2014, 14:03
Ни одного ДТП со смертельным исходом не произошло на дорогах области в последние сутки, все было относительно спокойно. Травмы в дорожных авариях получили 6 человек.
Сюжет
Тюмень

В 7 часов вечера в окрестностях села Ярково, на дороге, ведущей к поселку Караульный Яр, в дерево въехал автомобиль Toyota. По предварительным данным, управлявшая им женщина превысила безопасную скорость движения. По первоначальным данным в аварии никто не пострадал, но по приезду в Тюмень две пассажирки Toyota обратились в больницу. У первой пострадавшей травма кисти руки, у второй — ушиб лица.

31-летняя женщина упала в салоне автобуса 54 маршрута и получила травму головы. Инцидент произошел около 6-ти часов вечера у остановки «Центральный рынок». По предварительным данным, 54-й, в котором упала женщина, подрезал другой автобус. Пассажирка держалась за поручень, но в момент резкого торможения автобуса не удержалась, упала и ударилась головой о спинку сиденья.

На улице Осипенко в 10 часов вечера 27-летняя девушка на автомобиле Kia Picanto при движении задним ходом не убедилась в безопасности и въехала в бетонную стену. Она получила травму головы.

Также около 10-ти часов вечера на улице Энтузиастов автомобиль Ford Focus сбил пешехода. По предварительным данным, 55-летний пешеход находился в состоянии опьянения и переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия мужчина получил ушибы лица и грудной клетки, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Ирина#Общество
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