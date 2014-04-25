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У Натальи Кузютиной — серебро чемпионата Европы

25 апреля 2014, 12:27
Первый день чемпионата Европы по дзюдо принес серебряную медаль тюменке Наталье Кузютиной. Турнир, собравший более 300 спортсменов из 43 стран континента, проходит во французском Монпелье.
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Тюмень

Первый день чемпионата Европы по дзюдо принес серебряную медаль тюменке Наталье Кузютиной. Турнир, собравший более 300 спортсменов из 43 стран континента, проходит во французском Монпелье.

Наталья Кузютина выступает в категории до 52 кг. Она провела три победные встречи — с ирландкой Лизой Керни, Лаурой Гомез Ропинон из Испании и своей соотечественницей Юлией Рыжовой. В упорной борьбе в финальной схватке Кузютина уступила действующей чемпионке планеты и лидеру мирового рейтинга Майлинде Кельменди из Косово, сообщили в центре «Тюмень-дзюдо».

Во второй день соревнований, 25 апреля, на татами выйдет еще один тюменец — Муса Могушков. Он выступит в категории до 73 кг.

#Новости#Дзюдо#Чемпионат Европы#Тюмень#Таня#Спорт
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