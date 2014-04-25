У Натальи Кузютиной — серебро чемпионата Европы

Первый день чемпионата Европы по дзюдо принес серебряную медаль тюменке Наталье Кузютиной. Турнир, собравший более 300 спортсменов из 43 стран континента, проходит во французском Монпелье.
Наталья Кузютина выступает в категории до 52 кг. Она провела три победные встречи — с ирландкой Лизой Керни, Лаурой Гомез Ропинон из Испании и своей соотечественницей Юлией Рыжовой. В упорной борьбе в финальной схватке Кузютина уступила действующей чемпионке планеты и лидеру мирового рейтинга Майлинде Кельменди из Косово, сообщили в центре «Тюмень-дзюдо».
Во второй день соревнований, 25 апреля, на татами выйдет еще один тюменец — Муса Могушков. Он выступит в категории до 73 кг.