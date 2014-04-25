У Натальи Кузютиной — серебро чемпионата Европы

Наталья Кузютина выступает в категории до 52 кг. Она провела три победные встречи — с ирландкой Лизой Керни, Лаурой Гомез Ропинон из Испании и своей соотечественницей Юлией Рыжовой. В упорной борьбе в финальной схватке Кузютина уступила действующей чемпионке планеты и лидеру мирового рейтинга Майлинде Кельменди из Косово, сообщили в центре «Тюмень-дзюдо».