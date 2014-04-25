Схема теплоснабжения Тюмени ведет к удорожанию тарифа

«Тариф должен быть единым в городе и никаких других предложений тут быть не должно, — высказался заместитель председателя постоянной комиссии Тюменской городской думы Николай Романов. — Не должно быть посредника при передаче тепла — должна быть единая теплоснабжающая организация, единый тариф, и никаких других между ними прокладок не должно быть. Может случиться так, что сделав наладку как положено, нам и не потребуется ничего другого. Наладка сегодня — это самый слабый момент во всем теплоснабжении города, ведь мы только в январе—феврале выходим на нормальное теплоснабжение горожан, всю осень и до наступления стабильных холодов мы все отлаживаем систему: там убираем, тут добавляем… Тариф не должен расти теми темпами, которыми заложен в схеме — это невозможно будет по материальному состоянию наших граждан. Тепло сегодня подлежит постоянному обсуждению на приемах и встречах с населением. В первую очередь, его стоимость. Поддерживаю, чтобы в схеме были максимально отработанные варианты организации перемычек и аварийного теплоснабжения. Не должно быть такой ситуации в городе, когда авария на одной трубе оставляет без тепла 100 и более домов. Ну, и в схеме должны быть учтены затраты на разводящие сети», — сказал он, подытожив выступления всех докладчиков.