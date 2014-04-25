Схема теплоснабжения Тюмени ведет к удорожанию тарифа

На публичных слушаниях сегодня разработчики схемы подробно рассказали, в чем заключается система теплоснабжения в городе, где у нас слабые места, что нужно предпринять и как это повлияет на тарифную составляющую.
«Сколько будет тарифов — ответ на этот вопрос даст эта схема», — сказал, открывая слушания, заместитель губернатора области Вячеслав Вахрин. Он пояснил, что контуров теплоснабжения в городе достаточно много. И если в городе не будет единой теплоснабжающей организации, то и тарифы будут разрозненными: «На каждой улице они будут разными, в зависимости от того, к какому источнику тепла будут подключены эти потребители».
Схема теплоснабжения города Тюмени разрабатывалась на основании соглашения администрации города и области с компанией «УТСК».
После предоставления проекта схемы разработчиками (Татьяной Чижиковой из подрядной организации) почти каждый выходящий с докладом (в котором были замечания и предложения) почему-то говорил, что их комментарии относятся к той схеме, которую когда-то им направили из «УТСК». Хотя поправки должны быть к той схеме, которая была размещена на сайте администрации города, то есть публичной — для всех. Исполнительный директор по Западно-Сибирскому региону ОАО «УТСК» Дмитрий Петрикевич заметил, что «на сегодня уже получены более 300 замечаний к документу. Две трети их уже устранили, на треть даны возражения».
Самыми проблемными районами города названы «Затюменка» и «Дом обороны». Там не хватает, ни напора, ни температуры теплоносителя. Чтобы решить этот вопрос, схемой предложено несколько вариантов: увеличить диаметры сетей, значительно модернизировать оборудование или вообще построить новый источник тепла. Каждый из этих вариантов упирается, конечно, в деньги и время. Есть в Тюмени районы, где, наоборот, дома перетапливаются, и люди постоянно живут с открытыми форточками. Эта проблема тоже должна решаться новой схемой. Схема призвана навести «тепловой» порядок в городе, но для этого нужно еще решить вопрос с ветхими сетями, которых, по оценкам разработчиков, порядка 90% в городе. «Существующий тариф не позволяет осуществить реконструкцию ветхих тепловых сетей в полном объеме», — сказала докладчик.
В качестве источников финансирования мероприятий по теплоснабжению города докладчик назвала амортизационные отчисления, арендную плату, плату за подключение к теплосетям, и бюджетные средства.
«Тариф должен быть единым в городе и никаких других предложений тут быть не должно, — высказался заместитель председателя постоянной комиссии Тюменской городской думы Николай Романов. — Не должно быть посредника при передаче тепла — должна быть единая теплоснабжающая организация, единый тариф, и никаких других между ними прокладок не должно быть. Может случиться так, что сделав наладку как положено, нам и не потребуется ничего другого. Наладка сегодня — это самый слабый момент во всем теплоснабжении города, ведь мы только в январе—феврале выходим на нормальное теплоснабжение горожан, всю осень и до наступления стабильных холодов мы все отлаживаем систему: там убираем, тут добавляем… Тариф не должен расти теми темпами, которыми заложен в схеме — это невозможно будет по материальному состоянию наших граждан. Тепло сегодня подлежит постоянному обсуждению на приемах и встречах с населением. В первую очередь, его стоимость. Поддерживаю, чтобы в схеме были максимально отработанные варианты организации перемычек и аварийного теплоснабжения. Не должно быть такой ситуации в городе, когда авария на одной трубе оставляет без тепла 100 и более домов. Ну, и в схеме должны быть учтены затраты на разводящие сети», — сказал он, подытожив выступления всех докладчиков.
Три с половиной часа шли публичные слушания. При этом в большом зале администрации города не было свободных мест, даже в малом зале горожане смотрели трансляцию из большого зала и передавали свои вопросы. Было несколько вопросов и из зала, причем они были от людей, явно разбирающихся в вопросе теплоснабжения. В итоге схему теплоснабжения практически единогласно не приняли. А Вячеслав Вахрин добавил, что нужно рекомендовать документ на доработку и организовать после их исправлений повторные слушания. Зал это предложение также почти единодушно поддержал.