Полиция: сотрудники спецслужб не нашли водителя в перевернутой «Газели»

О дорожно-транспортном происшествии большинству тюменских СМИ стало известно после того, как в полиции объявили о начале проверки по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудниками ГИБДД своих служебных обязанностей. Однако еще раньше информация об аварии на трассе появилась на популярном тюменском автофоруме.
«В ночь с 31 марта на 1 апреля на 165 км трассы Курган-Тюмень произошло ДТП, перевернулся и улетел в кювет автомобиль Газель. Водитель, молодой парень 30 лет, житель г. Коркино Челябинской области, погиб. Автомобиль и труп были обнаружены 2 апреля в 21:00 братом погибшего. В передней левой части автомобиля „Газель“ обнаружены следы краски другого автомобиля. Рядом с автомобилем найдены обгорелые „Сведения о водителях и транспортных средствах участвовавших в ДТП“ от 1 апреля 2014 года, в котором содержались сведения об автомобиле погибшего и данные лица, составившего эти сведения. Сотрудники ГИБДД забрали из автомобиля документы на автомобиль, личные вещи и паспорт, оставили погибшего и автомобиль в кювете на два дня, пока его не обнаружил брат», — написал интернет-пользователь.
Проверкой установлено, что в ночь с 31 марта на 1 апреля на участок трассы, где в кювет опрокинулась «Газель», действительно выезжали все экстренные службы, в том числе, автопатруль ДПС и скорая помощь.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники специальных служб осмотрели место ДТП, но не обнаружили водителя в лежащей на боку автомашине. Сотрудники дежурной части обзвонили медицинские учреждения, выясняя информацию о поступивших к ним гражданах — возможных участниках дорожно-транспортных происшествий. По причине отсутствия каких-либо сведений из лечебных учреждений сотрудники дежурной части предположили, что водитель мог покинуть место происшествия самостоятельно или при помощи очевидцев», — отмечается на сайте УМВД по Тюменской области.
В ходе служебной проверки стало известно, что из-за несогласованных действий инспекторов и старшего дежурного не было принято мер по эвакуации автомобиля на спецстоянку.
В настоящее время установлено, что в результате аварии мужчину сначала выбросило из автомобиля, а затем на него опрокинулась машина. Челябинец Евгений умер в считанные минуты. Что касается личных вещей и документов погибшего, то их, как сообщает «Российская газета», вернул родственникам следователь полиции. Однако брат Евгения Дмитрий в заявлении на имя прокурора указывает на пропажу из портмоне погибшего 10 тысяч рублей и обращает внимание на стертую память флеш-карты автомобильного видеорегистратора. Кроме того, родственнику погибшего не дают покоя следы краски другого автомобиля на «Газели» и второй участник ДТП, фигурирующий в обгоревшем документе об аварии.
Николай Ш., данные которого указаны в выброшенном протоколе, утверждает, что утром 1 апреля его останавливали на месте аварии как понятого. «Я никакого отношения к самому ДТП не имею. В ночь на 1 апреля ехал на своей легковой SKODA домой в Тюмень, когда рано утром, еще было темно, меня и водителя темной Toyota Corolla остановили сотрудники ДПС и попросили выступить понятыми. „Газель“ лежала в кювете, на обочине дороги стоял микроавтобус скорой помощи, который позже развернулся и уехал, а также машина ДПС. Сотрудники ГИБДД при нас произвели замеры, необходимые для составления схемы ДТП, и после этого отпустили. На мой вопрос, что с водителем „Газели“, сказали, что его нет», — цитирует слова Николая Ш. портал Chelyabinsk.ru.
Что касается сотрудников ГИБДД, то уже установлены обстоятельства ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и нарушение требований нормативных документов при оформлении дорожно-транспортного происшествия. Об этом также сообщается на сайте областного главка. По результатам проверки будет принято решение о дисциплинарном наказании сотрудников ДПС, а если подтвердится факт халатности в их действиях, то полицейских накажут в соответствии с действующим законодательством.
Собственную проверку по факту странного ДТП проводят и сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В пресс-службе ведомства отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности пока не сообщаются.