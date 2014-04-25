Полиция: сотрудники спецслужб не нашли водителя в перевернутой «Газели»

Николай Ш., данные которого указаны в выброшенном протоколе, утверждает, что утром 1 апреля его останавливали на месте аварии как понятого. «Я никакого отношения к самому ДТП не имею. В ночь на 1 апреля ехал на своей легковой SKODA домой в Тюмень, когда рано утром, еще было темно, меня и водителя темной Toyota Corolla остановили сотрудники ДПС и попросили выступить понятыми. „Газель“ лежала в кювете, на обочине дороги стоял микроавтобус скорой помощи, который позже развернулся и уехал, а также машина ДПС. Сотрудники ГИБДД при нас произвели замеры, необходимые для составления схемы ДТП, и после этого отпустили. На мой вопрос, что с водителем „Газели“, сказали, что его нет», — цитирует слова Николая Ш. портал Chelyabinsk.ru.