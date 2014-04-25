Новости недели: курьер-убийца, борьба с клещами и разгулявшаяся стихия

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Жесточайшее убийство произошло на днях в Тюмени. Курьер доставил в квартиру девушке пиццу, а после ограбил ее и убил. У пострадавшей осталось трое маленьких детей.
Злоумышленником оказался 22-летний тюменец, работающий в службе доставки пиццы. Он рассказал следователям о том, что в тот день принес девушке заказанную пиццу и решил ограбить хозяйку квартиры: ушел, но вскоре снова постучался в дверь, якобы, чтобы сверить сумму оплаты за доставленный им заказ. Девушка пустила курьера в квартиру.
Новость о курьере-убийце прочло почти 11 тысяч человек.
К сожалению, неделя была богата на криминальные новости, и на третье место по просмотрам вышло еще одно невеселое известие: под Ялуторовском нашли скелет женщины.
Второй по популярности новостью прошлой недели на портале NashGorod.ru стала собравшая 5 тысяч просмотров заметка о том, что город вскоре начнут обрабатывать от клещей. По планам Роспотребнадзора, эту работу должны были начать уже в первых числах мая. Так, обрабатывать территории учреждений здравоохранения планировали с 10 марта. Теперь, возможно, плохая погода немного скорректирует планы.
Завершает наш сегодняшний новость о разрушениях, которые принес сильный ветер, дувший в Тюмени в среду. Разгул стихи повредил несколько автомобилей: на них упали металлические листы, слетевшие с крыш города, и дорожный знак.
«В то время, когда машины на пересечении улиц Моторостроителей и 30 лет победы были аккуратно накрыты крышей, я был на территории детского сада, где наблюдал как ветром подымает крышу веранды. Рядом, разумеется, бегают дети. Страшная картина в стиле „Пункт назначения“. Если честно, то после вчерашних порывов ветра чувство безопасности на родном Восточном постепенно падает вниз, как и крыши…», — прокомментировал ситуацию пользователь NashGorod.ru Pravdin72. Ну а специалисты компании «Росгосстрах» посоветовали автовладельцам-пользователям портала, как вести себя, если авто повредила стихия.
Новость о сорванных крышах собрала на NashGorod.ru почти 3 тысячи просмотров.
Начинается новая неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Вход для комментариев свободен и для зарегистрированных пользователей, и через аккаунты социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги» — заявленные истории из жизни часто становятся статьями в разделе «Сюжеты нашего города». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.