Новости недели: курьер-убийца, борьба с клещами и разгулявшаяся стихия

«В то время, когда машины на пересечении улиц Моторостроителей и 30 лет победы были аккуратно накрыты крышей, я был на территории детского сада, где наблюдал как ветром подымает крышу веранды. Рядом, разумеется, бегают дети. Страшная картина в стиле „Пункт назначения“. Если честно, то после вчерашних порывов ветра чувство безопасности на родном Восточном постепенно падает вниз, как и крыши…», — прокомментировал ситуацию пользователь NashGorod.ru Pravdin72. Ну а специалисты компании «Росгосстрах» посоветовали автовладельцам-пользователям портала, как вести себя, если авто повредила стихия.