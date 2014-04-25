Набережная Туры на минуты погрузится в тишину

Откроют торжественное мероприятие студенты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Будущих защитников отечества на площадке сменит духовой оркестр.
Ровно в 18:55 набережная погрузится в тишину, присоединившись к всероссийской минуте молчания. После со сцены прозвучат любимые песни военных лет: «Катюша», «Валенки», «Фронтовая», «День победы» и другие в исполнении местных коллективов.
Завершится концерт «В шесть часов вечера после войны» традиционным пуском по Туре венков в память о доблестном подвиге наших отцов.
Организаторами акции выступают «Радио Шансон» и ОАО «Промсвязьбанк».