Набережная Туры на минуты погрузится в тишину

Ровно в 18:55 набережная погрузится в тишину, присоединившись к всероссийской минуте молчания. После со сцены прозвучат любимые песни военных лет: «Катюша», «Валенки», «Фронтовая», «День победы» и другие в исполнении местных коллективов.