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Набережная Туры на минуты погрузится в тишину

25 апреля 2014, 14:26
Традиционная акция «В шесть часов вечера после войны» состоится на набережной реки Туры в Тюмени 9 мая.
Сюжет
Тюмень

Откроют торжественное мероприятие студенты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Будущих защитников отечества на площадке сменит духовой оркестр.

Ровно в 18:55 набережная погрузится в тишину, присоединившись к всероссийской минуте молчания. После со сцены прозвучат любимые песни военных лет: «Катюша», «Валенки», «Фронтовая», «День победы» и другие в исполнении местных коллективов.

Завершится концерт «В шесть часов вечера после войны» традиционным пуском по Туре венков в память о доблестном подвиге наших отцов.

Организаторами акции выступают «Радио Шансон» и ОАО «Промсвязьбанк».

#Новости#Тюмень#Шансон#9 мая#Ирина#Культура
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