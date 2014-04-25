Куда сходить в Тюмени в выходные: 25 — 27 апреля

Для посетителей NashGorod.ru
Сыграть в настольные игры с посетителями сайта NashGorod.ru и не только можно будет в баре FreeRide (Комсомольская, 22) 27 апреля, начало в 17 часов. На игровечеринке вы сможете сыграть в «Имаджинариум», «Свинтуса», «Не раскачивай лодку», «За бортом», «Медведа», «Переворот», «Ответь за пять секунд и другие душевные и интересные игры. Вход — бесплатный.
Концерты
До 27 апреля в Тюменской филармонии проходит первая, весенняя ярмарка абонементов, где можно купить билеты на концерты следующего сезона (2014–2015) по минимальной цене. Время работы ярмарки — с 10 до 20 часов.
25 апреля в 19.00 на сцене филармонии — Оренбургский государственный академический русский народный хор под руководством Владимира Поздеева. В репертуаре коллектива — масштабные композиции, посвященные судьбоносным событиям отечественной истории: «Пугачевская вольница», «Площадь Победы», «Здравствуй, земля целинная!» и другие. Стоимость билетов — 500 — 1000 рублей.
Символ современной Грузии группа «Мгзавреби» выступит с концертом-презентацией альбома 25 апреля на сцене клуба «Горький». Солнечные, душевные, мелодичные песни очаровывают и поднимают настроение. Музыкальный стиль «Мгзавреби» — сочетание традиционного грузинского пения, национальных инструментов и современных ритмов, классических гитар, клавишных, губных гармошек… Начало в 20:00. Цена билетов — от 900 до 2500 рублей.
Финалист второго сезона шоу «Голос» Гела Гуралиа 27 апреля выступит на сцене Тюменской филармонии. На шоу Гела поразил публику не только своим высоким тембром голоса, но и необыкновенно душевной манерой исполнения, затрагивающей самые глубины человеческой души.
Тюменская группа, исполняющая фолк-фьюжн, «Менестрель» выступит в тайм-кафе «5 угол» в субботу в 19 часов. Вас ждет новая программа по мотивам ирландской, испанской и латиноамериканской музыки. Стоимость пребывания на концерте — по тарифам тайм-кафе.
Библионочь
25 апреля Тюмень присоединится ко всероссийской акции «Библионочь». В эту ночь библиотеки работают намного дольше обычного.
Гости Тюменской областной научной библиотеки вечером 25 апреля перенесутся почти на столетие назад, в эпоху «Ревущих двадцатых». Здесь будут звучать блюзовые и джазовые композиции; работать литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» и это еще не все. Также вы побываете на экскурсии по библиотеке, посетите фонды редкой книги и основного книгохранения.
Информационно-библиотечный центр Тюменского государственного университета в пятницу будет работать 20 до 23 (Семакова, 18). Вас ждут театрализованная экскурсия по обычно закрытым для читателей отделам библиотеки, литературные квесты, викторины, мастер-класс «оЖИВшАЯ книга», световое шоу, ретро-фуршет «от Надежды Константиновны Крупской».
В Юношеской библиотеке (Червишевский тракт, 15/1) пятничным вечером вас ожидает мастер-класс по актерской импровизации, презентация новых книг, открытый микрофон, встреча любителей английского языка, игротека, а также фотовыставка «Пешеходы» от клуба «Фоторегион». Мероприятие будет идти до 20 часов.
Также в акции участвуют библиотека семейного чтения им. А. С. Пушкина (Газовиков, 30/1), Центральная городская библиотека (ул. Луначарского 51/3); Центральная детская библиотека «Радуга» (ул. Харьковская, 48); Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14). Время проведения — с 18 до 22 часов. Подробности в группе — http://vk.com/cgbs_tyumen_biblionoch14.
Экскурсии и прогулки
На бесплатную непродолжительную пешеходную экскурсию у усадьбы Колокольниковых (ул. Республики, 20) приглашают тюменцев 26 апреля к 13 часам.
Спорт
Соревнования по армрестлингу среди профессионалов и всех желающих пройдут в эту субботу, 26 апреля, в торгово-гостиничном комплексе «Магеллан» (ул. 50 лет Октября, 14).
Открытый чемпионат и первенство Тюмени по тайскому боксу пройдет 26 и 27 апреля в спортшколе «Водник» (ул. Судоремонтная, 2 б). В субботу соревнования начнутся в 10.00. Полуфинальные и финальные поединки состоятся в воскресенье с 12:00.
27 апреля на базе спортивной школы «Тура» (ул. Кедровая, 125б) состоится детский фестиваль айкидо «Тюмень 2014». Стартует фестиваль в 11.00. После небольшой разминки восемь команд начнут исполнять свои показательные программы, которые состоят из приемов айкидо айкикай.
Субботника не будет
Всероссийский массовый субботник «Зеленая весна», который должен был пройти в Тюмени 26 апреля, отменен из-за погодных условий. Мероприятие переносится на более поздний срок, о дате проведения акции сообщат дополнительно. Также отменяется большая уборка на озере Андреевском.
Разное
Встреча с тюменским путешественником, который облетел вокруг света и делится опытом, состоится 28 апреля в 19:00 по адресу: ул. Орджоникидзе 18, арт-пространство «Квартира 50». Подробности: https://vk.com/vokrug_sveta_2
27 апреля с 14 до 19 часов в ТРЦ «Кристалл» пройдет fashion-мероприятие — показ ярких коллекций весна-лето 2014.
Поэтесса Маргарита Чекунова 25 апреля в 18 часов презентует свой первый тюменский сборник стихотворений «Воздушный змей», в который вошли стихи как ранних лет, так и студенческого периода. Событие состоится в Центральной городской библиотеке (Луначарского, 51).
Книжный обменник открывает сезон 26 апреля. Место остается традиционным — площадь у Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51). Вы можете принести интересные, но уже ненужные книги, и обменять их на другие. Время — с 12 до 16 часов.
Не только книги, но и другие ставшие ненужными вещи, возможно, найдут нового хозяина на Фримаркете у скульптуры «Нежность» на Цветном бульваре в субботу с 17 до 20 часов. Вы можете принести то, что пригодится другим участникам акции: хорошие и чистые вещи, ставшие не по размеру или не по вкусу, прочитанные книги, аксессуары, исправную домашнюю утварь. Все — абсолютно бесплатно.
Тюменские поэты познакомят горожан со своим творчеством во время проекта «НестандART», который пройдет в субботу в фотостудии ArtRoom (Первомайская, 11). Вход — 250 рублей, если вы придете вдвоем или большей компанией, рассчитывайте на скидку. Начало в 19 часов.