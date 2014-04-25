Куда сходить в Тюмени в выходные: 25 — 27 апреля

Не только книги, но и другие ставшие ненужными вещи, возможно, найдут нового хозяина на Фримаркете у скульптуры «Нежность» на Цветном бульваре в субботу с 17 до 20 часов. Вы можете принести то, что пригодится другим участникам акции: хорошие и чистые вещи, ставшие не по размеру или не по вкусу, прочитанные книги, аксессуары, исправную домашнюю утварь. Все — абсолютно бесплатно.