Из-за мокрого снега в выходные субботник отменен

Всероссийский массовый субботник «Зеленая весна», который должен был пройти в Тюмени 26 апреля, отменен из-за погодных условий. Мероприятие переносится на более поздний срок, о дате проведения акции сообщат дополнительно.
Как сообщает Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов, также отменяется большая уборка на озере Андреевском.
В соответствии с прогнозом Тюменского гидрометцентра с 25 по 27 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий — мокрый снег, сильный ветер, местами гололед. Так, 26 апреля ночью и днем сильные осадки (мокрый снег), температура ночью минус 4 С°, днем до плюс 1С°.
Напомним, в прошлый раз масштабная уборка на озере Андреевском проходила в рамках Всероссийской уборки «Зеленая Россия» 31 августа — активисты очистили от мусора лесной массив в районе ТЭЦ-2. Тогда в акции приняли участие около 150 человек и собрали больше сотни мешков мусора.
Фото: kiev.prostogorod.ua