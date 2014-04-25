Из-за мокрого снега в выходные субботник отменен

Напомним, в прошлый раз масштабная уборка на озере Андреевском проходила в рамках Всероссийской уборки «Зеленая Россия» 31 августа — активисты очистили от мусора лесной массив в районе ТЭЦ-2. Тогда в акции приняли участие около 150 человек и собрали больше сотни мешков мусора.