Инспекторы ДПС заталкивают на мост переобутые авто

«По пути с работы я видел как на путепроводе Мельникайте, через железную дорогу, инспекторы ДПС вручную заталкивали на мост автомобили, которые не могут самостоятельно на него подняться, — рассказал корреспонденту NashGorod.ru тюменец Сергей. — Я сам вытаскивал из кювета Audi — девушка за рулем не справилась с управлением и съехала с дороги».
Сейчас, по информации «Яндекса», в городе 9-балльные пробки. Во всех районах Тюмени — ДТП.
Добавим, что в области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Тюменского гидрометеоцентра, в субботу, 26 апреля, ожидается сильный северо-западный, западный ветер 13–18 м/с, с порывами до 24–29 м/с. Местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега, возможно его налипание на проводах. Ночью 27 апреля синоптики прогнозируют западный ветер 11–16 м/с, местами с порывами до 20–25 м/с, ожидается понижение температуры до -5-10°, сообщают в пресс-центре ГУ МЧС.
Тюменская Госавтоинспекция обеспокоена обледенением федеральных трасс области. С 19 часов грузовое движение по автодорогам Тюмень — Омск в районе поста полиции «Богандинский» и города Заводоуковска, Екатеринбург — Тюмень в районе поста ДПС «Московский», Тюмень — Ханты-Мансийск в районе села Ярково ограничивают сотрудники ГИБДД.
На 164 километре автодороги Курган — Тюмень в седьмом часу вечера лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и грузовик Jac. Чтобы избежать столкновения с этими машинами, водитель рейсового автобуса Тюмень — Курган съехал в кювет, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции. Тяжелую травму получил водитель «Лады», он доставлен в больницу. В автобусе ехали 37 пассажиров, ни один из них не пострадал. Большинство людей с места происшествия забрали родственники. Остальных пассажиров увез другой автобус, отправленный с тюменского автовокзала.
Жителям юга Тюменской области МЧС советует быть внимательными на автодорогах и воздержаться от дальних поездок. Инспекторы ДПС также информируют о сложных дорожных условиях и предупреждают об опасности. ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок. На загородных дорогах нулевая видимость и обледенение проезжей части. «Не подвергайте свою жизнь опасности», — говорится в обращении. Грузовое движение по федеральным автодорогам частично ограничено.
В экстренных случаях звоните по телефону горячей линии Главного управления МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590–290 или «01» и «112».