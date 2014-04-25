Инспекторы ДПС заталкивают на мост переобутые авто

На 164 километре автодороги Курган — Тюмень в седьмом часу вечера лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и грузовик Jac. Чтобы избежать столкновения с этими машинами, водитель рейсового автобуса Тюмень — Курган съехал в кювет, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции. Тяжелую травму получил водитель «Лады», он доставлен в больницу. В автобусе ехали 37 пассажиров, ни один из них не пострадал. Большинство людей с места происшествия забрали родственники. Остальных пассажиров увез другой автобус, отправленный с тюменского автовокзала.