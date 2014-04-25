Чоповец ограбил подростка, угрожая ножом

Благодаря тому, что школьник вовремя обратился в правоохранительные органы и подробно описал нападавшего, мужчина вскоре был задержан. Установлено, что он приехал в Тюмень из Свердловской области и работает в частном охранном предприятии охранником. Как отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, задержанный уже был судим в 2004 и 2012 годах за преступление против собственности в Свердловской области.