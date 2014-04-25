Чоповец ограбил подростка, угрожая ножом

В Тюмени сотрудник частного охранного предприятия напал на подростка и, угрожая ножом, забрал у того сотовый телефон. Интересно, что до этого чоповец был неоднократно судим в родной Свердловской области.
Днем 22 апреля нетрезвый мужчина увидел на улице Транспортной возвращавшегося из школы 15-летнего подростка. Чоповец подошел к несовершеннолетнему, схватил его за шею, а затем ногой ударил по ногам подростка, чтобы уронить того на землю. После этого мужчина, угрожая ножом, забрал у мальчика сотовый телефон и скрылся с места преступления.
Благодаря тому, что школьник вовремя обратился в правоохранительные органы и подробно описал нападавшего, мужчина вскоре был задержан. Установлено, что он приехал в Тюмень из Свердловской области и работает в частном охранном предприятии охранником. Как отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, задержанный уже был судим в 2004 и 2012 годах за преступление против собственности в Свердловской области.
24-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия). Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия в обязательном порядке будет дана юридическая оценка руководству ЧОПа.