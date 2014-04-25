Безработная тюменка торговала героином

Безработная тюменка с 19,45 граммами героина была задержана сотрудниками специального подразделения уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени в ходе проведения оперативных мероприятий. В ходе обыска дома у женщины полицейские изъяли еще 5 граммов героина, приготовленных к сбыту.
Также задержан 22-летний безработный тюменец — рядовой сбытчик, которому и был передан наркотик. Злоумышленники оба ранее судимы за хранение и сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
Подозреваемые заключены под стражу на основании ст. 91 УПК РФ, в отношении них возбуждено три уголовных дела за хранение, сбыт наркотических средств в крупном размере и приготовление к сбыту.
Тюменские полицейские напоминают, что только совместными усилиями можно прекратить незаконное распространение наркотиков. Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества — обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.