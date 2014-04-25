Безработная тюменка торговала героином

Тюменские полицейские напоминают, что только совместными усилиями можно прекратить незаконное распространение наркотиков. Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества — обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.