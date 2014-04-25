1 мая коммунисты выйдут на митинг

Организаторами мероприятия выступают Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа, Тюменский обком КПРФ, КС движения «Трудовая Тюмень», областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, областной комитет Советских женщин, «Левый фронт». По их мнению 1 мая — международный символ борьбы против угнетения людей труда со стороны капиталистических корпораций. Именно поэтому в этот день, все больше людей, готовых бороться за достойную жизнь для себя и для своих детей выходят на демонстрации и шествия.