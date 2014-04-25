1 мая коммунисты выйдут на митинг

Организаторами мероприятия выступают Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа, Тюменский обком КПРФ, КС движения «Трудовая Тюмень», областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, областной комитет Советских женщин, «Левый фронт». По их мнению 1 мая — международный символ борьбы против угнетения людей труда со стороны капиталистических корпораций. Именно поэтому в этот день, все больше людей, готовых бороться за достойную жизнь для себя и для своих детей выходят на демонстрации и шествия.
В Тюмени колонна демонстрантов будет формироваться у Западно-Сибирского Инновационного центра (бывшего Дворца культуры «Геолог») по улице Республики, 142 с 10 до 11 часов.
Далее колонна в сопровождении оркестра двинется по улице Республика к Центральной площади у памятника В.И. Ленину, где в 11 часов 45 минут начнется торжественный митинг.
Торжественные митинги также пройдут и в других городах Тюменской области: в Ишиме митинг в 12 часов на Центральной площади у памятника В.И. Ленину, в с. Ярково в 11 часов у Братской могилы павших за Советскую власть. Более подробную информацию можно получить по телефону: 45-04-05.
Фото: pervomaisk.in.ua