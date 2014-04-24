«ЮТэйр»: из Тюмени в Минеральные Воды — прямым рейсом

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вводит третий ежедневный рейс по направлению Москва — Минеральные Воды с 15 мая 2014 года. Из Тюмени в Минеральные Воды также можно улететь прямым рейсом.
Вылеты из Москвы будут осуществляться по следующему расписанию:
UT-373 вылет в 11:00
UT-374 вылет в 14:05
UT-273 вылет в 17:30 — новый рейс
UT-274 вылет в 20:50 — новый рейс
UT-573 вылет в 23:50
UT-574 вылет в 06:30
Дополнительный рейс и удобные стыковки в московском аэропорту Внуково с другими рейсами «ЮТэйр» делают более доступным эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды для жителей различных городов России.
Кроме рейсов в Москву авиакомпания также выполняет прямые перелеты из Минеральных Вод в Ереван, Сургут и с 30 мая — в Тюмень.
* Тариф экономического класса без агентских сборов. Количество мест ограничено. Авиакомпания оставляет за собой право отмены тарифа или изменения без уведомления в любое время.