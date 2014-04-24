«ЮТэйр»: из Тюмени в Минеральные Воды — прямым рейсом

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вводит третий ежедневный рейс по направлению Москва — Минеральные Воды с 15 мая 2014 года. Из Тюмени в Минеральные Воды также можно улететь прямым рейсом.

Сюжет Тюмень