В Тюменской области отменили комендантский час

Оказывается, тюменский закон о комендантском часе, который был принят в 2009 году, противоречит федеральным законам и нарушает права несовершеннолетних, а это значит, что если группа молодых людей находится в общественных местах или на улице после 22 часов, их не могут привлечь к административной ответственности только за это. Поэтому сейчас сотрудники полиции оставляют без внимания их действия в случаях, когда они, например, собираются под окнами домов и шумят. Если они не совершают противозаконных деяний, привлечь их к ответственности практически невозможно. Он сказал, что, по всей видимости, начиная со второго квартала 2014 года, с наступлением теплого времени года, количество правонарушений с участием несовершеннолетних связи с этим может увеличиться.