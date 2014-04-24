В Тюменской области отменили комендантский час

На вопросы депутатов, почему по итогам 2013 года по-прежнему наблюдается много преступлений, совершенных детьми и подростками, Геннадий Викторович ответил, что, по прогнозам инспекции по делам несовершеннолетних, ситуация в 2014 году может резко ухудшиться.
Оказывается, тюменский закон о комендантском часе, который был принят в 2009 году, противоречит федеральным законам и нарушает права несовершеннолетних, а это значит, что если группа молодых людей находится в общественных местах или на улице после 22 часов, их не могут привлечь к административной ответственности только за это. Поэтому сейчас сотрудники полиции оставляют без внимания их действия в случаях, когда они, например, собираются под окнами домов и шумят. Если они не совершают противозаконных деяний, привлечь их к ответственности практически невозможно. Он сказал, что, по всей видимости, начиная со второго квартала 2014 года, с наступлением теплого времени года, количество правонарушений с участием несовершеннолетних связи с этим может увеличиться.
Также он сказал, что тяжелой остается ситуация по случаям, когда подростки и дети уходят из дома. Только за первый квартал этого года таких случаев было 52, а в 2013 их было около 350. «Каждый такой случай для нас — это ЧП. Все УМВД поднимается по команде „тревога“, потому что ситуация, когда родители не знаю о нахождении несовершеннолетнего, очень опасная — такой ребенок может стать жертвой преступления».
Геннадий Пеньков подчеркнул, что в решении этой проблемы необходима помощь и педагогов, и социальных работников.
Напомним, обсуждать введение комендантского часа в области начали в 2009 году, после того, как Совет Федерации одобрил соответствующий закон. Некоторые тюменцы высказывали недовольство новым проектом. Власти вышли с обществом на диалог и даже уступили общественному мнению, хоть и приняв закон, но снизив возрастной ценз для комендантского часа с 18 до 16 лет. С тех пор родителей гуляющих по ночам в одиночку несовершеннолетних стали обязывать платить штрафы.
Два года назад на заседании одной из комиссий городской Думы прозвучало предложение увеличить возрастной ценз для «комендантского часа» до 18 лет.