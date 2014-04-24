В центре чаще выпивают и хулиганят, в микрорайонах — воруют

Сотрудники полиции не могут с уверенностью сказать, какой из районов Тюмени самый безопасный, а какой — наоборот. По словам начальника городского управления МВД Геннадия Пенькова, который в этой должности чуть больше недели, но в ведомстве уже несколько лет, для каждой из территорий областного центра характерен свой вид правонарушений.
Так, например, в центральной части Тюмени составляется больше всего административных протоколов за распитие спиртного, за хулиганство, за оскорбление сотрудников полиции. И это неудивительно, ведь именно там проходит большинство массовых мероприятий. Праздники праздниками, но по вечерам и в выходные дни многие тюменцы устремляются в центр города.
Лидеры по квартирным кражам — новые микрорайоны, особенно в восточной части города. По словам Геннадия Пенькова, больше всего таких преступлений регистрируется как раз на территории обслуживания отдела полиции № 1.
«Много домов строится, сдается в эксплуатацию. Квартиры покупают, в том числе, жители других регионов, северяне, которые не живут в Тюмени постоянно. Жилье остается без присмотра, и этим пользуются злоумышленники. Вообще квартирных краж сейчас совершается меньше, чем в предыдущие годы, но не могу похвастаться, что мы много раскрыли. Положительный результат есть, но людям ведь не скажешь: мы сработали хорошо — раскрыли (к примеру) 30 из 50 краж. Потому что нам ответят: если бы вы 49 из 50 краж раскрыли и нам имущество вернули — это был бы хороший результат, а так нам все равно, плюс у вас по динамике или минус», — говорит Геннадий Пеньков.
Еще один характерный для микрорайонов вид преступлений — кражи из автомобилей. Их больше всего совершается на территории обслуживания отдела полиции № 7, но и ОП № 1 не слишком отстает.
Головная боль сотрудников отдела полиции № 6 — частный сектор и садоводческие общества. Кстати, сейчас, в преддверии лета, к дачам приковано внимание полицейских всего города: тюменцы приезжают в свои домики и обнаруживают следы незваных гостей. В частности, отметил Геннадий Пеньков, на участках зимой живут бомжи и нелегальные мигранты. Кроме того, из дачных домов воруют утварь, которую можно сдать на металлолом и недорогостоящие предметы быта. На территории отдела полиции № 6 уже прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Дача», по итогам которого полицейские составили 11 административных протоколов и доставили в участок 11 человек.
Отдельно Геннадий Пеньков остановился на отделе полиции № 3 и качестве работы его сотрудников. Несмотря на то, что многие горожане продолжат считать Лесобазу самым криминальным местом Тюмени, это давно уже не так. Более того, уже несколько лет район стабильно держится в числе спокойных.