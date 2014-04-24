В центре чаще выпивают и хулиганят, в микрорайонах — воруют

«Много домов строится, сдается в эксплуатацию. Квартиры покупают, в том числе, жители других регионов, северяне, которые не живут в Тюмени постоянно. Жилье остается без присмотра, и этим пользуются злоумышленники. Вообще квартирных краж сейчас совершается меньше, чем в предыдущие годы, но не могу похвастаться, что мы много раскрыли. Положительный результат есть, но людям ведь не скажешь: мы сработали хорошо — раскрыли (к примеру) 30 из 50 краж. Потому что нам ответят: если бы вы 49 из 50 краж раскрыли и нам имущество вернули — это был бы хороший результат, а так нам все равно, плюс у вас по динамике или минус», — говорит Геннадий Пеньков.