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УК «Стрела» оштрафована за плохое содержание дома

24 апреля 2014, 13:08
Жилец дома № 40 по улице Самарцева заявил в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области о том, что их управляющая организация плохо справляется со своими обязанностями. УК назначен штраф.

Один из жителей дома сообщил о нарушениях, допущенных ООО Управляющая компания «Стрела», осуществляющим работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества жильцов. На основании обращения Управлением было назначено проведение административного расследования, которое подтвердило нарушения п. 3.2., п. 3.3., п. 9.1., п. 9.2. СП 3.5.3 1129–02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», то есть компания не выполняет в полной мере мероприятия по защите объектов от грызунов и т.д.

Таким образом, тюменский Роспотребнадзор подверг УК к штрафу в 10 тысяч рублей, но «Стрела» не согласилась с требованиями и обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его оспаривании. Суд, рассмотрев заявление ООО Управляющая компания «Стрела», признал вынесенное постановление законным и обоснованным, вынес решение отказать в удовлетворении заявленных Обществом требований, сообщает управление Роспотребнадзора по ТО.

#Новости#Штрафы#Управляющие компании#Женя#Общество
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