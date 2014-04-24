УК «Стрела» оштрафована за плохое содержание дома

Один из жителей дома сообщил о нарушениях, допущенных ООО Управляющая компания «Стрела», осуществляющим работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества жильцов. На основании обращения Управлением было назначено проведение административного расследования, которое подтвердило нарушения п. 3.2., п. 3.3., п. 9.1., п. 9.2. СП 3.5.3 1129–02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», то есть компания не выполняет в полной мере мероприятия по защите объектов от грызунов и т.д.