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Угадай автомобиль по фотографии № 13

24 апреля 2014, 14:20
Портал NashGorod.ru продолжает дарить своим самым внимательным пользователям 500 рублей на баланс мобильного телефона. Такой приз каждую неделю получает первый, кто верно называет номер опубликованного автомобиля.

Сегодня мы представляем вашему вниманию автомобиль Volkswagen Golf GTI, хозяин которого совсем недавно перекрасил своего железного «коня» в цвет «хамелеон». Какой госномер у этого красавца?

Ответы принимаются в комментариях под этим текстом. Чтобы получить приз, нужно быстрее всех назвать цифры (и только цифры!) номера автомобиля, размещенного на фото. От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Если версий будет больше, учитывается лишь первое названное число.

Итоги конкурса будут подведены 28 апреля.

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