Тюменский пенсионер попросил у президента пруд

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский на личном приеме граждан также выслушал жалобу другого тюменского пенсионера о неисполнении вынесенного судебного решения.
Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области, инвалид второй группы, ветеран трудового фронта из Тюмени в ходе личной беседы просил содействовать в ускорении проведения центрального водоснабжения по улице Пышминская.
Все обращения граждан будут рассмотрены по существу, в том числе во взаимодействии с органами государственной власти Тюменской области, и останутся на контроле главного федерального инспектора до окончательного их решения.
Письменные ответы заявители получат в установленный законом срок.
Фото: china.kulichki.com