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Тюменский пенсионер попросил у президента пруд

24 апреля 2014, 11:19
Пенсионер из села Кулига Тюменского района обратился в региональную приемную главы государства с просьбой о создании пруда на территории Каменского муниципального образования.
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Тюмень

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский на личном приеме граждан также выслушал жалобу другого тюменского пенсионера о неисполнении вынесенного судебного решения.

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области, инвалид второй группы, ветеран трудового фронта из Тюмени в ходе личной беседы просил содействовать в ускорении проведения центрального водоснабжения по улице Пышминская.

Все обращения граждан будут рассмотрены по существу, в том числе во взаимодействии с органами государственной власти Тюменской области, и останутся на контроле главного федерального инспектора до окончательного их решения.

Письменные ответы заявители получат в установленный законом срок.

Фото: china.kulichki.com

#Новости#Тюмень#Саша#Общество
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