Тюменских врачей отправят в Крым

«Департамент здравоохранения Тюменской области отправил в Крым все самое необходимое — бинты, перчатки, марли, коробки с физраствором. В дальнейшем планируются организации поездок врачей для обмена опытом», — отметил заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков.
Напомним, на совещании по финансово-экономическим вопросам с руководителями городов и районов полуострова Черноморский район Крыма официально передали под патронаж Тюменской области в начале апреля. После поездки губернатора Тюменской области Владимира Якушева в Черноморский район Республики Крым была составлена «дорожная карта» — план мероприятий по оказанию помощи Крыму. В департамент здравоохранения поступила заявка от района полуострова на ряд медикаментов и расходных материалов, которые и были отправили.
Помимо этого, тюменские специалисты выясняют организационные и кадровые возможности района, порядок организации медицинской помощи, потенциал отрасли, уровни заболеваемости и смертности, отрабатывается перечень документов всех уровней, чтобы вписать местную систему здравоохранения в правовое поле Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Фото: astom.ru