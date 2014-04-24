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Тюменских врачей отправят в Крым

24 апреля 2014, 12:39
Около 6 тонн лекарственных препаратов и расходных материалов Тюмень отправила в Черноморский район Республики Крым.
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Тюмень

«Департамент здравоохранения Тюменской области отправил в Крым все самое необходимое — бинты, перчатки, марли, коробки с физраствором. В дальнейшем планируются организации поездок врачей для обмена опытом», — отметил заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков.

Напомним, на совещании по финансово-экономическим вопросам с руководителями городов и районов полуострова Черноморский район Крыма официально передали под патронаж Тюменской области в начале апреля. После поездки губернатора Тюменской области Владимира Якушева в Черноморский район Республики Крым была составлена «дорожная карта» — план мероприятий по оказанию помощи Крыму. В департамент здравоохранения поступила заявка от района полуострова на ряд медикаментов и расходных материалов, которые и были отправили.

Помимо этого, тюменские специалисты выясняют организационные и кадровые возможности района, порядок организации медицинской помощи, потенциал отрасли, уровни заболеваемости и смертности, отрабатывается перечень документов всех уровней, чтобы вписать местную систему здравоохранения в правовое поле Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Фото: astom.ru

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