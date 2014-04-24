Тюменских врачей отправят в Крым

Напомним, на совещании по финансово-экономическим вопросам с руководителями городов и районов полуострова Черноморский район Крыма официально передали под патронаж Тюменской области в начале апреля. После поездки губернатора Тюменской области Владимира Якушева в Черноморский район Республики Крым была составлена «дорожная карта» — план мероприятий по оказанию помощи Крыму. В департамент здравоохранения поступила заявка от района полуострова на ряд медикаментов и расходных материалов, которые и были отправили.