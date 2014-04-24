Снег в городе: полсотни аварий за полдня

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха до отрицательных значений и дальнейшими осадками, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок без необходимости, а если уж вы решили ехать — обязательно соблюдайте безопасный скоростной режим и дистанцию.