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Снег в городе: полсотни аварий за полдня

24 апреля 2014, 15:41
В связи с резко изменившимися погодными условиями осложнилась дорожная обстановка в Тюмени и окрестностях областного центра, предупреждают водителей в областном ГИБДД. Уже к этому часу в Тюмени зарегистрировано 45 ДТП

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Помимо аварий проблему на дорогах создают пробки на отдельных участках магистральных улиц. На загородных дорогах — плохая видимость.

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха до отрицательных значений и дальнейшими осадками, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок без необходимости, а если уж вы решили ехать — обязательно соблюдайте безопасный скоростной режим и дистанцию.

Если вы не уверены в своих навыках вождения в сложных дорожных условиях, воспользуйтесь общественным транспортом, советуют специалисты Управления ГИБДД Тюменской области.

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