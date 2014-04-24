Снег в городе: полсотни аварий за полдня

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Помимо аварий проблему на дорогах создают пробки на отдельных участках магистральных улиц. На загородных дорогах — плохая видимость.
В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха до отрицательных значений и дальнейшими осадками, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок без необходимости, а если уж вы решили ехать — обязательно соблюдайте безопасный скоростной режим и дистанцию.
Если вы не уверены в своих навыках вождения в сложных дорожных условиях, воспользуйтесь общественным транспортом, советуют специалисты Управления ГИБДД Тюменской области.