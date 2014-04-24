Руководство участковых встретится с жителями Мыса и КПД

Руководители тюменских участковых уполномоченных вновь проведут прием граждан. На этот раз полицейские будут готовы выслушать все предложения и пожелания жителей Мыса и района КПД.
С тюменцами встретятся начальник участковых уполномоченных УМВД России по Тюменской области Александр Приходько, начальник участковых Тюмени Вячеслав Гаспаров, а также начальники отделов полиции и территориальные участковые.
Прием граждан пройдет:
— пятница, 25 апреля — ОП № 2, ул. Жуковского, 26. С 18:00 до 20:00;
— суббота, 26 апреля — ОП № 5, ул. Рижская, 56. С 11:00 до 13:00.
Приглашаются все желающие!