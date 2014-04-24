nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Руководство участковых встретится с жителями Мыса и КПД

24 апреля 2014, 10:10
Руководители тюменских участковых уполномоченных вновь проведут прием граждан. На этот раз полицейские будут готовы выслушать все предложения и пожелания жителей Мыса и района КПД.
Сюжет
Полиция

Руководители тюменских участковых уполномоченных вновь проведут прием граждан. На этот раз полицейские будут готовы выслушать все предложения и пожелания жителей Мыса и района КПД.

С тюменцами встретятся начальник участковых уполномоченных УМВД России по Тюменской области Александр Приходько, начальник участковых Тюмени Вячеслав Гаспаров, а также начальники отделов полиции и территориальные участковые.

Прием граждан пройдет:

— пятница, 25 апреля — ОП № 2, ул. Жуковского, 26. С 18:00 до 20:00;

— суббота, 26 апреля — ОП № 5, ул. Рижская, 56. С 11:00 до 13:00.

Приглашаются все желающие!

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25