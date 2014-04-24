Руководство участковых встретится с жителями Мыса и КПД

Руководители тюменских участковых уполномоченных вновь проведут прием граждан. На этот раз полицейские будут готовы выслушать все предложения и пожелания жителей Мыса и района КПД.

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