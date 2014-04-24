Почти 30 домов центра — без воды

Плановые работы на водопроводе оставили без водоснабжения несколько многоэтажек и частных домов центра города. Об отключении воды в редакцию сообщил бдительный житель областного центра.
«Работы здесь были плановые, о них управляющие организации были предупреждены 22 апреля, — сообщил руководитель пресс-службы „Тюмень водоканала“ Иван Камельских. — До некоторого времени водоснабжение здесь осуществлялось по старой и новой веткам водопровода, но на старой зарегистрированы утечки, поэтому специалисты пришли к выводу его вывести из работы».
Под отключение попали дома по адресам: Березовский, 9; Комсомольская: 60, 75; Немцова: 4; Осипенко: 39а, 39, 41, 61, 63, 63/1, 71, 73; Свердлова: 1; Сургутская: 2, 4, 11/2, 11/3, 12б, 19; Фурманова: 4; Циолковского: 2; Чукотская: 4, 4а; Комсомольская: 57, 75/1; несколько частных домов по улицам Таборной, Циолковского, Водников в переулке Печорском. А также ряд административных зданий и детский сад № 18 на Немцова.
Специалисты ООО «Тюмень водоканал» работают на месте. Предварительное время включения водоснабжения в домах — 9 часов утра 25 апреля.