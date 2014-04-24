Почти 30 домов центра — без воды

«Работы здесь были плановые, о них управляющие организации были предупреждены 22 апреля, — сообщил руководитель пресс-службы „Тюмень водоканала“ Иван Камельских. — До некоторого времени водоснабжение здесь осуществлялось по старой и новой веткам водопровода, но на старой зарегистрированы утечки, поэтому специалисты пришли к выводу его вывести из работы».