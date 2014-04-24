Двое отморозков ограбили и запугали ветерана в день рождения

В Тобольске вынесен приговор двум местным жителям, которые ворвались к старушке-ветерану, ограбили ее и запугали до такой степени, что пожилая женщина боялась оставаться дома.
Дерзкое ограбление совершили не юнцы-хулиганы, а взрослые мужчины: Андрею Дубовику 42 года, его сообщнику Алексею Файрушатову — 35 лет.
4 января текущего года 87-летняя тоболячка, ветеран Великой Отечественной войны, собиралась отпраздновать день рождения. Однако праздника пожилую женщину лишили грабители, которые ночью взломали ломом дверь и проникли в дом. Несмотря на то, что Дубовик и Файрушатов были пьяны, они догадались надеть маски.
В доме грабители вели себя нагло: включили свет, обыскали все, забрали продукты, купленные ко дню рождения, электроинструменты, 130 рублей и три юбилейные медали. Пожилая женщина проснулась и видела, как забирают ее вещи. Прежде, чем покинуть дом с добычей, грабители запугали ветерана.
«Потерпевшая после дерзкого налета боялась оставаться в доме одна и ушла жить к соседке. Домой она возвратилась после того, как приехавший из Тюмени сын написал 16 января заявление в полицию», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
18 января Дубовик и Файрушатов по решению суда были заключены под стражу. Было установлено, что ранее, в декабре 2013 года, они же украли из строившегося дома электроинструменты на общую сумму 26,9 тысяч рублей.
Мужчины признаны виновными по пп. «а, в» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). Суд назначил Дубовику и Файрушатову (каждому) 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.