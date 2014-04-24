Должникам — наклейки на двери

«Как показывает практика, очень часто наши потребители не обращают внимания на уведомления в почтовых ящиках, поэтому мы решили использовать новый способ — отмечает директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК «Восток» Владимир Гуськов.
Специалисты Тюменьэнергосбыта будут размещать напоминание о необходимости оплатить электричество на входной двери в квартиру. Там будет указан адрес неплательщика, наиболее удобные способы оплаты потребленной электроэнергии, а также адрес центра обслуживания клиентов, где можно произвести сверку по расчетам.
«Начиная с этого месяца такие наклейки начнут получать те, кто не платил за электроэнергию в течение трех и более периодов. Очень надеемся, что наши клиенты обратят на них внимание и вспомнят о том, что ресурсы необходимо оплачивать вовремя и в полном объеме до 10 числа ежемесячно. А если вы забываете это делать, то мы рекомендуем вам вносить аванс на свой лицевой счет, который будет учтен при последующих расчетах», — комментирует Владимир Гуськов.
Напомним, что Тюменьэнергосбыт также уведомляет потребителей о задолженности письмами и с помощью автоинформатора (сообщает неплательщикам сумму долга). Если никакие оповещения не действуют на платежную дисциплину клиентов, энергетики вынуждены обращаться в суд. В текущем году после подачи исковых заявлений потребителями было погашено свыше 600 тысяч рублей долгов, информирует отдел по связям с общественностью энергокомпании.