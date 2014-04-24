Должникам — наклейки на двери

«Начиная с этого месяца такие наклейки начнут получать те, кто не платил за электроэнергию в течение трех и более периодов. Очень надеемся, что наши клиенты обратят на них внимание и вспомнят о том, что ресурсы необходимо оплачивать вовремя и в полном объеме до 10 числа ежемесячно. А если вы забываете это делать, то мы рекомендуем вам вносить аванс на свой лицевой счет, который будет учтен при последующих расчетах», — комментирует Владимир Гуськов.