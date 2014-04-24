Банк наказан за ущемление прав потребителя

В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обратился потребитель с жалобой на действия «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В кредитный договор был включен пункт о согласии потребителя на предоставление ему услуги личного страхования, за которую предусмотрена отдельная плата со стороны заемщика.