Банк наказан за ущемление прав потребителя

В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обратился потребитель с жалобой на действия «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В кредитный договор был включен пункт о согласии потребителя на предоставление ему услуги личного страхования, за которую предусмотрена отдельная плата со стороны заемщика.
Повлиять на содержание кредитного договора потребитель не мог, поскольку Банк предоставляет кредит исключительно на условиях предусмотренных кредитным договором, являющимся типовым и обязательным для всех заемщиков Банка.
Между тем, действующим законодательством, не предусмотрена обязательная уплата потребителем Банку страхового взноса за личное страхование. Также в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей предусмотрен запрет обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг.
Управление вынесло в отношении «Хоум Кредит энд Финанс Банк» постановление, в соответствии с которым общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Общество, посчитав, что факт совершения административного правонарушения не доказан и его вина не установлена, направило в Арбитражный суд Москвы заявление об оспаривании постановления Управления.
Суд, изучив материалы дела и рассмотрев заявление «Хоум Кредит энд Финанс Банк», отказал в удовлетворении заявленных Обществом требований, подтвердил правомерность вынесенного Управлением постановления. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.
Фото: kushva-online.ru