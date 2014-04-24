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15 водителей автобусов уволили после жалоб

24 апреля 2014, 16:13
С начала года транспортные предприятия Тюмени уволили 15 водителей и 8 кондукторов, с 11 индивидуальными предпринимателями, работающими у перевозчиков на подряде, расторгнуты договоры.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс», еще 18 водителей по фактам нарушений, отмеченных пассажирами, были лишены премий, в основном за несоблюдение графиков движения, пропуск рейсов или остановочных пунктов. 117 водителей и кондукторов получили выговоры.

Компания «Автолинии» уволила четырех сотрудников. Среди них оказался водитель маршрута № 31 м, который в феврале прижал дверьми автобуса пассажирку.

В «Тюменьавтолайн» прекратили сотрудничество с индивидуальным предпринимателем, систематически срывавшем вечерние рейсы на маршруте № 71.

Руководство автотранспортного предприятия «Отечество» лишило премии водителя автобуса № 6 за проезд без остановки пункта «Администрация г. Тюмени», кроме того рублем были наказаны водитель маршрута № 75 за отказ провозить пассажира-льготника и водитель, нагрубивший пассажирке автобуса № 84. Один из водителей маршрута № 5 м компании «Транс-Сервис» был лишен премии за то, что говорил по телефону во время движения, при этом допускал нецензурные выражения. Этот факт был подтвержден в ходе проверки, проведенной Тюменьгортрансом.

С начала года на крупных транспортных предприятий — ПАТП№ 1 и ПАТП№ 2 за различные нарушения наказаны 30 водителей и 39 кондукторов. А вот наиболее лояльными к водителям остается УПК «Автомобилист», где ограничиваются выговором или предупреждением по отношению к недобросовестным сотрудникам. Напомним, этот перевозчик обслуживает маршруты № 52, 57, 68 и 97.

«Транспортные компании стали охотней откликаться на отзывы недовольных пассажиров. Но пока мы видим, что на нарушения, выявленные нашей контрольно-ревизорской службой, они реагируют жестче. За три первых месяца этого года мы провели более одной тысячи проверок работы общественного транспорта. В ста случаях были выявлены нарушения условий, прописанных в договорах, то есть за каждое из них предусмотрены штрафные санкции. Материальные потери для перевозчиков недопустимы, поэтому они стремятся как можно скорее устранить недочеты в работе, на которые им указываем мы», — рассказал директор «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Стоит отметить, что жители Тюмени не только критикуют работу общественного транспорта, но и нередко благодарят водителей и кондукторов. Лидером по количеству благодарностей за первый квартал 2014 года стал маршрут № 2. Кроме того, чаще других с благодарностями на горячую линию звонят пассажиры автобусов № 1. Оба этих маршрута обслуживает ПАТП № 1.

Фото: omsk.net

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