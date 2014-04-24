15 водителей автобусов уволили после жалоб

«Транспортные компании стали охотней откликаться на отзывы недовольных пассажиров. Но пока мы видим, что на нарушения, выявленные нашей контрольно-ревизорской службой, они реагируют жестче. За три первых месяца этого года мы провели более одной тысячи проверок работы общественного транспорта. В ста случаях были выявлены нарушения условий, прописанных в договорах, то есть за каждое из них предусмотрены штрафные санкции. Материальные потери для перевозчиков недопустимы, поэтому они стремятся как можно скорее устранить недочеты в работе, на которые им указываем мы», — рассказал директор «Тюменьгортранс» Алексей Санник.