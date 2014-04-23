Войновку затапливает, а власти ничего не делают

В редакцию NashGorod. Ru в раздел Проблемы обратился житель улицы Вешние воды с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. «Этой весной уровень воды в канале, по непонятной причине, поднялся более чем на один метр от прошлогодних максимумов, и повлек за собой поднятие грунтовых вод. Также поднялся уровень воды в колодцах, из которых жители берут воду для питья. Вода в указанном канале очень грязная, зимой в него сваливают снег из двора дома № 38 по ул. М. Боровской, на берегах организована свалка различного мусора. Бытовой и строительный мусор сваливают в канал и на стройплощадке строящегося „Газстроем“ жилого дома», — пишет тюменец.
В службе заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Восточного административного округа сообщили, что высокий уровень воды из-за отсутствия ливневой канализации.
«Об имеющейся проблеме мы поставили в известность департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города. Необходимо делать водопонижение не только частного сектора, но и всего микрорайона. Из-за активной застройки происходит изменение структуры почвы и как следствие подтопление территории. К сожалению, в наши полномочия не входит строительство ливневой канализации», — рассказал заместитель директора службы заказчика ВАО Камиль Калимуллин. Он добавил, что сейчас отправлен на экспертизу проект строительства ливневой канализации по улице Энергостроителей, где также вода течет на проезжую часть.
Однако строить ливневую канализацию в районе улиц Вешние воды, Роз, Июльская в ближайшее время не собираются. С данным вопросом жителям необходимо направлять письмо на имя главы администрации города Тюмени Александра Моора.