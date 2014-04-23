Войновку затапливает, а власти ничего не делают

В редакцию NashGorod. Ru в раздел Проблемы обратился житель улицы Вешние воды с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. «Этой весной уровень воды в канале, по непонятной причине, поднялся более чем на один метр от прошлогодних максимумов, и повлек за собой поднятие грунтовых вод. Также поднялся уровень воды в колодцах, из которых жители берут воду для питья. Вода в указанном канале очень грязная, зимой в него сваливают снег из двора дома № 38 по ул. М. Боровской, на берегах организована свалка различного мусора. Бытовой и строительный мусор сваливают в канал и на стройплощадке строящегося „Газстроем“ жилого дома», — пишет тюменец.