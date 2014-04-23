В Тюмени стартует акция «Георгиевская ленточка»

Как сообщает тюменское региональное отделение организации «Молодая Гвардия Единой России», все желающие могут присоединиться к акции на перекрестке улиц Орджоникидзе — Республики. В рамках мероприятия планируется раздать 2 тысячи Георгиевских ленточек.
«Георгиевская ленточка приобрела новое значение. Теперь, это не только память о тех страшных событиях Великой Отечественной войны, но и символ причастности к общему делу», — отметил руководитель «Молодой Гвардии Единой России"Роман Чуйко.
Напомним, что это десятая юбилейная всероссийская акция, которая стартует 24 апреля во всех регионах страны.
Фото: vluki.ru