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В Тюмени стартует акция «Георгиевская ленточка»

23 апреля 2014, 16:25
Патриотическая кампания «Мы помним», в рамках которой тюменцы получат Георгиевские ленточки, пройдет 24 апреля с 13 до 14 часов.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает тюменское региональное отделение организации «Молодая Гвардия Единой России», все желающие могут присоединиться к акции на перекрестке улиц Орджоникидзе — Республики. В рамках мероприятия планируется раздать 2 тысячи Георгиевских ленточек.

«Георгиевская ленточка приобрела новое значение. Теперь, это не только память о тех страшных событиях Великой Отечественной войны, но и символ причастности к общему делу», — отметил руководитель «Молодой Гвардии Единой России"Роман Чуйко.

Напомним, что это десятая юбилейная всероссийская акция, которая стартует 24 апреля во всех регионах страны.

Фото: vluki.ru

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