В Тюмени отремонтируют улицу Суходольскую

С началом весны тюменские дорожники приступают к выполнению плана дорожного строительства. Один из таких объектов — улица Суходольская в восточной части Тюмени, там сейчас начались подготовительные работы, в частности, освобождается полоса для спецтехники.
Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Дмитрий Гришаев рассказал, что в плане дорожных работ эта улица значится уже второй год.
Ориентировочно в сентябре 2014 года обновленная, асфальтированная Суходольская должна будет связать улицы Прокопия Артамонова и Евгения Богдановича. Кроме этого, с Суходольской можно будет выехать на улицу Олимпийскую, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
«Данный транспортный узел как раз „развяжется“, думаю, жители оценят удобства. Сейчас подрядчик, областное дорожно-эксплуатационное предприятие ТОДЭП, приступил к подготовительным работам. Предстоит сделать дорогу протяженностью больше километра с полосами движения в обе стороны. Будет проведена перекладка теплотрассы, водопровода — коммуникаций, что питают наши дома. Проект ремонта улицы Суходольской предусматривает строительство тротуаров, автомобильных стоянок, проведение полного комплекса работ. Отремонтированная улица повысит транспортную доступность для населения Восточной части города. Здесь беспрепятственно сможет двигаться как частный, так и специальный транспорт», — пояснил Дмитрий Николаевич.
Как сообщал в марте депутат областной думы Сергей Романов, капитальный ремонт улицы Суходольской в Тюмени планируют закончить к 1 июля 2014 года.