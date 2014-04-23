В Тюмени отремонтируют улицу Суходольскую

«Данный транспортный узел как раз „развяжется“, думаю, жители оценят удобства. Сейчас подрядчик, областное дорожно-эксплуатационное предприятие ТОДЭП, приступил к подготовительным работам. Предстоит сделать дорогу протяженностью больше километра с полосами движения в обе стороны. Будет проведена перекладка теплотрассы, водопровода — коммуникаций, что питают наши дома. Проект ремонта улицы Суходольской предусматривает строительство тротуаров, автомобильных стоянок, проведение полного комплекса работ. Отремонтированная улица повысит транспортную доступность для населения Восточной части города. Здесь беспрепятственно сможет двигаться как частный, так и специальный транспорт», — пояснил Дмитрий Николаевич.