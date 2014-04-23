nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У старлея полиции нашли наркотики

23 апреля 2014, 15:16
Сотрудник одного из подразделений УМВД по Тюменской области был задержан с наркотиками. По данному факту проводится служебная проверка.
Сюжет
Полиция

21 апреля сотрудниками Управления «Р» ГУСБ МВД России по УрФО совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области и регионального управления ФСКН России был задержан находящийся вне службы старший лейтенант полиции. При личном досмотре у полицейского обнаружено и изъято 1,27 грамма наркотического вещества.

«По указанию временно исполняющего обязанности начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Сергея Сидаша устанавливаются обстоятельства возможного незаконного приобретения и хранения наркотических средств сотрудником полиции. Виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

#Новости#Полиция#Тюмень#Наркотики#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25