У старлея полиции нашли наркотики

21 апреля сотрудниками Управления «Р» ГУСБ МВД России по УрФО совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области и регионального управления ФСКН России был задержан находящийся вне службы старший лейтенант полиции. При личном досмотре у полицейского обнаружено и изъято 1,27 грамма наркотического вещества.
«По указанию временно исполняющего обязанности начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Сергея Сидаша устанавливаются обстоятельства возможного незаконного приобретения и хранения наркотических средств сотрудником полиции. Виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.