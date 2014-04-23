У старлея полиции нашли наркотики

«По указанию временно исполняющего обязанности начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Сергея Сидаша устанавливаются обстоятельства возможного незаконного приобретения и хранения наркотических средств сотрудником полиции. Виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.