Тюменским малышам поставят прививку от ротавируса

Отметим, ротавирусная инфекция, а по-другому «кишечный грипп» — одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус. Заболеть ей могут люди в любом возрасте, однако чаще всего болеют дети от 6 месяцев до двух лет. Основная опасность ротавирусной инфекции связана с обезвоживанием организма, для нее свойственно острое начало, умеренно выраженные симптомы гастроэнтерита или энтерита, частое сочетание кишечного и респираторного синдромов в начальном периоде болезни.