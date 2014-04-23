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Тюменским малышам поставят прививку от ротавируса

23 апреля 2014, 15:25
Бесплатно поставить прививку ребенку от ротавирусной инфекции можно в трех поликлиниках Тюмени.
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Тюмень

Как рассказала на пресс-конференции главный детский иммунолог-аллерголог Тюмени Надежда Казакевич, правительство области закупило 3 тысячи доз вакцины от ротавирусной инфекции для детей от 6 до 32 недель. Вакцинация началась в детских поликлиниках № 5, 13 и 8.

«Это пилотный проект. Родителям предоставляется уникальная возможность защитить малышей от этой инфекции. Все дети, которые наблюдаются в этих трех поликлиниках, могут поставить бесплатно прививку», — рассказала врач.

Отметим, ротавирусная инфекция, а по-другому «кишечный грипп» — одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус. Заболеть ей могут люди в любом возрасте, однако чаще всего болеют дети от 6 месяцев до двух лет. Основная опасность ротавирусной инфекции связана с обезвоживанием организма, для нее свойственно острое начало, умеренно выраженные симптомы гастроэнтерита или энтерита, частое сочетание кишечного и респираторного синдромов в начальном периоде болезни.

Фото: medpsihology.ru

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