Тюменским малышам поставят прививку от ротавируса

Как рассказала на пресс-конференции главный детский иммунолог-аллерголог Тюмени Надежда Казакевич, правительство области закупило 3 тысячи доз вакцины от ротавирусной инфекции для детей от 6 до 32 недель. Вакцинация началась в детских поликлиниках № 5, 13 и 8.
«Это пилотный проект. Родителям предоставляется уникальная возможность защитить малышей от этой инфекции. Все дети, которые наблюдаются в этих трех поликлиниках, могут поставить бесплатно прививку», — рассказала врач.
Отметим, ротавирусная инфекция, а по-другому «кишечный грипп» — одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус. Заболеть ей могут люди в любом возрасте, однако чаще всего болеют дети от 6 месяцев до двух лет. Основная опасность ротавирусной инфекции связана с обезвоживанием организма, для нее свойственно острое начало, умеренно выраженные симптомы гастроэнтерита или энтерита, частое сочетание кишечного и респираторного синдромов в начальном периоде болезни.
Фото: medpsihology.ru