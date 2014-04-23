Тарифы ОСАГО могут вырасти до 24%

Госдума весной 2013 года приняла в первом чтении законопроект с поправками в закон об ОСАГО, которые предполагают увеличение лимитов выплат. По оценке Минфина, вступление этих поправок в силу потребует увеличения тарифов примерно на 25%, а Российский союз автостраховщиков (РСА), опираясь на расчеты актуариев, изначально отмечал, что тарифы должны быть увеличены на 70%. Впоследствии союз снизил эту планку до 40%.
Для стабилизации ситуации в ОСАГО Центральный банк считает необходимым принять поправки в профильный закон до 1 июня 2014 года, повысить выплаты по имуществу до 400 тысяч рублей одновременно с первым этапом корректировки тарифов — до 1 июля 2014. Второй этап — повышение выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП до 500 тысяч рублей с очередным ростом тарифов следует, по мнению мегарегулятора, провести до 1 июля 2015 года. К этому же сроку следует запустить продажи ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Коммерсант».
Отметим, стоимость страховки ОСАГО рассчитывается путем умножения базового тарифа на ряд поправочных коэффициентов. Они предназначены для выравнивания убыточности по различным группам водителей, территориям и транспортным средствам. С момента вступления в силу закона об ОСАГО в середине 2003 года коэффициенты корректировались дважды — в 2009 году и в 2011 году, базовый тариф по ОСАГО не менялся ни разу.
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