Тарифы ОСАГО могут вырасти до 24%

Для стабилизации ситуации в ОСАГО Центральный банк считает необходимым принять поправки в профильный закон до 1 июня 2014 года, повысить выплаты по имуществу до 400 тысяч рублей одновременно с первым этапом корректировки тарифов — до 1 июля 2014. Второй этап — повышение выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП до 500 тысяч рублей с очередным ростом тарифов следует, по мнению мегарегулятора, провести до 1 июля 2015 года. К этому же сроку следует запустить продажи ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Коммерсант».