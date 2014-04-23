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Строительству «подземки» на Мельникайте мешают теплотрассы

23 апреля 2014, 09:47
Подземный переход в районе улицы Менделеева через улицу Мельникайте в Тюмени практически готов. Его вводу мешают магистральные теплотрассы вдоль дороги.

Как стало известно журналисту NashGorod.ru, под дорожным полотном этот подземный переход уже выполнен — остается только дооформить входные группы, но проблема упирается в сети. Гигантские трубы теплотрасс необходимо убрать с пути перехода и построить новые, чем и занимаются строители.

«Строительство подземного перехода под улицей Мельникайте в районе торгового центра „Лента“ — часть комплекса работ, выполняемых в ходе реконструкции транспортной развязки Мельникайте-Широтная. Перенос тепловых коммуникаций предполагает первоначальное строительство определенных участков тепломагистрали в подземном исполнении, затем переключение потребителей тепла на эти вновь построенные коммуникации, впоследствии — демонтаж надземных теплотрасс, которые мешают строительству перехода. В настоящее время компания „Мостострой-11“, выполняющая комплекс работ по реконструкции транспортной развязки, в соответствии с проектом, прошедшим экспертизу и под техническим надзором владельца теплотрасс ОАО „УТСК“ ведет работы по строительству новых тепловых подземных коммуникаций. Их ввод в эксплуатацию на законных основаниях может быть осуществлен только после того, как будут урегулированы земельные вопросы, а также будет принято решение о компенсации затрат на строительство указанных теплотрасс в адрес их владельца в связи с изъятием и демонтажем имущества, находящегося в зоне строительства. Без реализации этих шагов снос наземных участков теплотрасс, мешающих строительству перехода в районе крупных торговых центров на улице Мельникайте, невозможен. Со своей стороны ОАО „УТСК“ делает все необходимое для скорейшей реализации этой задачи», — комментирует директор Тюменских тепловых сетей ОАО «УТСК» Андрей Ермошкин.

А люди, тем временем, ждут открытия этого перехода, ведь с наступлением весны путь к ТРЦ «Кристалл», и дальше к «Ленте» вдоль Мельникайте стал еще неудобнее, чем был зимой. Тем более, что вырытые котлованы и ведомые строителями работы несут опасность для пешеходов.

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