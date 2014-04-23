Строительству «подземки» на Мельникайте мешают теплотрассы

«Строительство подземного перехода под улицей Мельникайте в районе торгового центра „Лента“ — часть комплекса работ, выполняемых в ходе реконструкции транспортной развязки Мельникайте-Широтная. Перенос тепловых коммуникаций предполагает первоначальное строительство определенных участков тепломагистрали в подземном исполнении, затем переключение потребителей тепла на эти вновь построенные коммуникации, впоследствии — демонтаж надземных теплотрасс, которые мешают строительству перехода. В настоящее время компания „Мостострой-11“, выполняющая комплекс работ по реконструкции транспортной развязки, в соответствии с проектом, прошедшим экспертизу и под техническим надзором владельца теплотрасс ОАО „УТСК“ ведет работы по строительству новых тепловых подземных коммуникаций. Их ввод в эксплуатацию на законных основаниях может быть осуществлен только после того, как будут урегулированы земельные вопросы, а также будет принято решение о компенсации затрат на строительство указанных теплотрасс в адрес их владельца в связи с изъятием и демонтажем имущества, находящегося в зоне строительства. Без реализации этих шагов снос наземных участков теплотрасс, мешающих строительству перехода в районе крупных торговых центров на улице Мельникайте, невозможен. Со своей стороны ОАО „УТСК“ делает все необходимое для скорейшей реализации этой задачи», — комментирует директор Тюменских тепловых сетей ОАО «УТСК» Андрей Ермошкин.