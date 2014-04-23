Стань участником автопробега в честь Великой Победы

В рамках акции откроется традиционная выставка боевой техники от мирного населения, посвященная 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оформляйте свой автомобиль как боевую единицу и приезжайте 9 мая на парковку к технопарку.
Апогеем выставки станет торжественная Всероссийская минута молчания. Итогом всего проекта — автопробег по центральным улицам Тюмени.
Регламент акции на сайте «Авторадио — Тюмень» и в официальной группе «Авторадио» «ВКонтакте». Заявки на участие принимают по телефону в Тюмени: 68-25-12.