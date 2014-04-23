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Стань участником автопробега в честь Великой Победы

23 апреля 2014, 14:37
Ежегодный автопробег «По машинам! Мы помним!» представят в День Победы, 9 мая, «Авторадио — Тюмень " и общественное движение «За здоровую молодёжь».
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Тюмень

В рамках акции откроется традиционная выставка боевой техники от мирного населения, посвященная 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оформляйте свой автомобиль как боевую единицу и приезжайте 9 мая на парковку к технопарку.

Апогеем выставки станет торжественная Всероссийская минута молчания. Итогом всего проекта — автопробег по центральным улицам Тюмени.

Регламент акции на сайте «Авторадио — Тюмень» и в официальной группе «Авторадио» «ВКонтакте». Заявки на участие принимают по телефону в Тюмени: 68-25-12.

#Новости#Автопробег#Тюмень#Авторадио#Ирина#Общество
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