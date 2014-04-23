Сегодня — Всемирный день книги

В этом году празднование Всемирного дня книги, которое кафедра издательского дела организует в Тюмени уже в девятый раз, посвящен памяти первопечатников российских и сибирских. В 1564 году, 450 лет тому назад, в Москве была издана первая русская точно датированная печатная книга «Апостол». В 1789 году, 225 лет тому назад, в Тобольске в типографии Василия Корнильева была издана первая сибирская печатная книга. Наконец, в 1869 году, 145 лет тому назад, в Тюмени Константин Высоцкий издал первую тюменскую печатную книгу.
Книжный праздник открывают сегодня на кафедре издательского дела подведением четвертого городского конкурса для школьников «Книжных дел мастер». Вечером всех желающих приглашают присоединиться к флешмобу Goodbooking — к 17 часам прийти на площадь Борцов революции с книгой, чтобы провести некотрое время за чтением на свежем воздухе.
Завтра в университете пройдут научные чтения памяти российских и сибирских первопечатников, в 11:30 в 409 аудитории первого корпуса вуза директора Института архитектуры, дизайна и визуальных искусств ТГАКиСТ Геннадий Вершинин прочтёт лекцию «Дизайн как третья культура».
29 апреля всех тюменцев приглашают на встречу с писателем Евгением Водолазкиным из Санкт-Петербурга (начало — в 14:00 в Губернаторском зале ТюмГУ, на Семакова, 18). В это же день, но чуть раньше писатель прочтет для студентов лекцию о Древнерусской книжности и современной издательской практике.
Более подробную программу праздника можно найти на сайте кафедры издательского дела.
Дата празднования Всемирного дня книги и авторского права выбрана по решению ЮНЕСКО в 1996 году. 23 апреля — день смерти Уильяма Шекспира и Мигеля -де Сервантеса. В этот день проводятся акции в защиту книги, организуются праздники книги, встречи с авторами, издателями, презентации книжных новинок. На родине Сервантеса проводят конкурс: непрерывно читают «Дон Кихота». Чтецы сменяют друг друга на протяжении 48 часов. В некоторых странах специально к этой дате издается одно из наиболее популярных произведений и бесплатно раздается посетителям книжных магазинов.