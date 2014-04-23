Сегодня — Всемирный день книги

В этом году празднование Всемирного дня книги, которое кафедра издательского дела организует в Тюмени уже в девятый раз, посвящен памяти первопечатников российских и сибирских. В 1564 году, 450 лет тому назад, в Москве была издана первая русская точно датированная печатная книга «Апостол». В 1789 году, 225 лет тому назад, в Тобольске в типографии Василия Корнильева была издана первая сибирская печатная книга. Наконец, в 1869 году, 145 лет тому назад, в Тюмени Константин Высоцкий издал первую тюменскую печатную книгу.