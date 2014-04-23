Российским силовикам запретили ездить в Турцию и Египет?

Информация поступает противоречивая: по одним данным, выезд ограничили для всех, по другим — только для сотрудников, имеющих допуск к документам с грифом «секретно». В «черном списке», по разной информации, от 150 до 200 зарубежных стран, включая самые популярные туристические направления — Турцию и Египте.
LifeNews со ссылкой на свои источники сообщает, что сотрудники ведомств отныне не смогут въехать в 150 стран. В этот черный список попали США, Турция, Болгария, Великобритания, Япония, Мексика, Италия, Египет, Испания, Чехия, Куба и некоторые другие. Эту информацию радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил председатель Координационного совета профсоюза сотрудников МВД Михаил Пашкин.
В аппарате Совета Безопасности РФ также не стали опровергать данную информацию, отметив, что вопрос о порядке выезда за границу сотрудников силовых ведомств прорабатывается, но пока никаких решений по его изменению не принято.
Источник в УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве сообщил NEWSru.com, что о запрете на выезд рядовому составу стало известно еще накануне.
«Интерфакс», также со ссылкой на анонимный источник, отметил, что запрет касается лишь тех сотрудников полиции, которые имеют высокую степень доступа к государственной и служебной тайне. Выезд в служебные командировки в таких случаях будет согласовываться с руководством. По словам собеседника агентства, в конце марта МВД получило рекомендательное письмо об усилении режима по защите государственной и служебной тайны, в котором предлагалось граничить выезд сотрудников, которые имеют допуски к работе с гостайной. По данным источника, в «черном списке» насчитывается порядка 200 государств.
При этом, запрет не коснулся сотрудников с третьей формой допуска — то есть, полицейских, не имеющих доступа к документам с грифом «секретно». Источник подчеркнул, что данное решение полностью соответствует закону о государственной тайне, поскольку сотрудники со второй формой допуска подписывают документ о том, что им может быть в любой момент запрещен выезд за рубеж, и получают соответствующую денежную надбавку «за секретность».
По данным LifeNews, всем оперативникам и следователям выезд запрещен до особого распоряжения. Срок действия приказа неизвестен. Отметим, ранее для полицейских выезды за рубеж были возможны после согласования с руководством: для того, чтобы провести отпуск за пределами России, достаточно было сообщить начальству.
В пресс-службе МВД газете «Московский комсомолец» между тем сообщили, что из кадрового управления «подобного распоряжения не было». В Профсоюзе сотрудников полиции Москвы сообщили, что распоряжение существует, подробности выясняются.
В ФМС и Минобороны комментировать информацию для «МК» отказались. ИТАР-ТАСС во ФСИН сказали, что никаких запретов или ограничений в этом отношении нет. Однако источник в ФМС сообщил, что запрет на выезд сотрудникам там объяснили тем, что «за границей на госслужащих могут напасть».
Как отмечает портал LifeNews, в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) подобный приказ пока готовится. Под запретом уже оказался Египет, но после утверждения готовящегося приказа этот список стран значительно расширится, сообщили источники издания.
Вместе с тем в пресс-службе ФСКН «Интерфаксу» сообщили, что сотрудникам просто рекомендовали не ездить в страны, у которых есть соглашение с США об экстрадиции. «Это именно рекомендация, а не приказ», — подчеркнули в ведомстве. Russia Today также написала, что сотрудникам силовых ведомств не запрещали выезжать за границу, а просто рекомендовали временно воздержаться от поездок.
Куда и кому можно будет ездить, пока не известно. По данным LifeNews, гражданским лицам, работающим в МВД И ФСКН по контракту, могут разрешить отпуск в Турции. Кроме того, ожидается, что в ближайший месяц появится список «разрешенных» для визита стран.
Пользователи соцсетей немедленно откликнулись на информацию СМИ. «У меня так отца в советское время в Болгарию не выпустили», — написал один из участников дискуссии на популярном форуме. «Так и есть. Неделю назад слышал это от родственника, который в органах работает. Их предупредили заранее… добро пожаловать в Крым», — отметил другой российский интернет-пользователь. Еще один форумчанин предположил, что этот указ направлен на «высоких руководителей».
На специальном форуме сотрудников МВД полицейские обсуждают, можно ли будет оправиться за границу тем, кто уже приобрел билеты. Правоохранители отмечают, что отменять поездки не собираются, и, по их данным, никаких официальных документов пока нет (это, впрочем, противоречит информации LifeNews, опубликовавшей фотографию некоего документа). Вместе с тем, сотрудники из Хабаровского края сообщают, что путешествие запретили всем, включая тех, у кого есть подписанный приказ на отпуск и путевки на руках. Отказывают даже тем, у кого третья форма секретности (нет доступа к государственной тайне).
«Раз в жизни решил съездить с семьей за границу — взял кредит, кое-как подписал отпуск, оформил визу — и что, теперь все? Лучше уволиться», — возмущается один из полицейских. «Если до майских ничего не разрешится, то пойду писать рапорт на увольнение. Задолбали уже», — пишет другой. «Если осталось пару лет до пенсии, надо держаться и перетерпеть… А если лет 8–10, то надо искать себя в жизни, а не терпеть эту мерзость», — посоветовала сотрудница ФСКН. «Не хочу и не буду я отдыхать у нас. Я знаю разницу в комфорте и в деньгах», — пишет еще одна сотрудница правоохранительных органов.
Вместе с тем РИА «Новости» опубликовало материал, озаглавленный «В гостях хорошо, а дома лучше», где утверждает, что силовики могут неплохо отдохнуть и в России, а ограничительные меры благотворно скажутся на развитии внутрироссийского туризма.
МИД России ранее рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в страны, которые заключили договор с США о взаимной экстрадиции. А депутаты Госдумы выступили с предложением ввести ограничения на выезд за рубеж для некоторых лиц, проживающих в России: должников, граждан, находившихся под следствием, а также лиц с двойным гражданством.
В России в силовых структурах числится более 4 млн россиян. Общая численность сотрудников МВД составляет около 1,3 млн. По последним данным, в России на 1000 человек приходится 10 полицейских (общемировой уровень — примерно 3 полицейских на тысячу граждан). В Минобороны трудится более двух миллионов человек, во ФСИН — 325,5 тысяч, в ФСКН — 40 тысяч. Посчитать точное количество сотрудников ФСО, ФСБ и военной разведки сложно из-за засекреченности данных — по примерным подсчетам цифра составляет около 250 тысяч.