Российским силовикам запретили ездить в Турцию и Египет?

«Раз в жизни решил съездить с семьей за границу — взял кредит, кое-как подписал отпуск, оформил визу — и что, теперь все? Лучше уволиться», — возмущается один из полицейских. «Если до майских ничего не разрешится, то пойду писать рапорт на увольнение. Задолбали уже», — пишет другой. «Если осталось пару лет до пенсии, надо держаться и перетерпеть… А если лет 8–10, то надо искать себя в жизни, а не терпеть эту мерзость», — посоветовала сотрудница ФСКН. «Не хочу и не буду я отдыхать у нас. Я знаю разницу в комфорте и в деньгах», — пишет еще одна сотрудница правоохранительных органов.