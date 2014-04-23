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Рособрнадзор опубликовал прошлогодние тесты ЕГЭ

23 апреля 2014, 11:14
По решению руководства Рособрнадзора впервые в открытом бесплатном доступе на сайте Федерального центра тестирования опубликованы варианты КИМ единого государственного экзамена 2013 года по всем предметам.

Каждый КИМ формируется из отдельных заданий, структура и содержание измерительных материалов должны соответствовать регламентирующим документам — кодификатору и спецификации. Решение о публикации в Интернете КИМ ЕГЭ 2013 года обосновано защитой школьников от мошенничества, распространенного в социальных сетях и на сайтах. Выпускники смогут убедиться, что варианты, выдаваемые за КИМ 2014 года, в лучшем случае всего лишь задания прошлых лет.

«В Интернете есть сайты, которые якобы предлагают вопросы и ответы к ЕГЭ. Эти сайты нам известны. На сегодняшний день заданий ЕГЭ-2014 там нет. Под видом КИМ этого года зачастую предлагаются экзаменационные материалы 2013 года и задания из открытого банка данных. Перечень таких ресурсов мы регулярно направляем в правоохранительные органы», — прокомментировал Сергей Кравцов.

Ознакомление с заданиями ЕГЭ 2013 года поможет будущим участникам экзамена лучше подготовиться к сдаче экзамена. В департаменте образования и науки Тюменской области напоминают, что для подготовки к государственной итоговой аттестации школьники активно пользуются открытым банком заданий, размещенных в Интернете на сайте Федерального института педагогических измерений, в котором насчитывается около 60 тысяч заданий по всем предметам ЕГЭ.

#Новости#Образование#ЕГЭ#Дарья#Общество
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