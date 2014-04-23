Рособрнадзор опубликовал прошлогодние тесты ЕГЭ

Каждый КИМ формируется из отдельных заданий, структура и содержание измерительных материалов должны соответствовать регламентирующим документам — кодификатору и спецификации. Решение о публикации в Интернете КИМ ЕГЭ 2013 года обосновано защитой школьников от мошенничества, распространенного в социальных сетях и на сайтах. Выпускники смогут убедиться, что варианты, выдаваемые за КИМ 2014 года, в лучшем случае всего лишь задания прошлых лет.